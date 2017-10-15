Нонна Гришаева впервые показала роскошный дом

Нонна Гришаева и ее семья стали главными героями программы «Когда все дома». Актриса с мужем Александром Нестеровым принимали команду телеканала «Россия» и ведущего передачи Тимура Кизякова в просторной столовой своего нового дома, куда переехали не так давно, пишет СтарХит.

Трехэтажный особняк в Новой Москве Нонна Гришаева купила, продав квартиру в Москве.

Скриншот из передачи

«Сбылась наша мечта переехать в собственный дом. Мы много лет подряд снимаем дом в Одессе и когда возвращались в нашу московскую квартиру, то понимали, что так жить невозможно. Мы не помещаемся! Особенно не помещаюсь я со своими костюмами в гардеробной. Мы решили психануть и продать квартиру», - рассказала Нонна Гришаева.

Чтобы перекрыть разницу между стоимостью нового дома и бывшего жилья, Гришаевой пришлось много работать. Артистка рассказала, что она снималась в 32-серийном фильме, съемки были каждый день. Так что поисками особняка для всей семьи занималась дочка Гришаевой Марина. Как признается актриса, сначала она даже не хотела ехать смотреть этот дом, ведь в нем не было ни бани, ни бассейна, ни камина.

«Но дочь меня все-таки уговорила. Было 9 мая, и мы приехали посмотреть этот дом, и он меня совершенно покорил. И я подумала: ну ничего, камин я пристрою, баню тоже построим, - продолжает Гришаева. – На самом деле, удивительная история. Этот дом строила одесситка. Я вижу в этом знак».

Скриншот из передачи

На внешней стене особняка красовались вензеля бывших хозяев. Гришаева с мужем решили, что будет очень логично, если на этом месте появятся театральные маски, как символ их союза. Замысел воплотила дочка актрисы Марина, которая окончила в Англии курс графики и иллюстраций.

Нонна Гришаева и ее муж признались, что все пространство дома они не задействуют. В гостиной появился вожделенный камин, но зажигается он нечасто. А в роскошной столовой семья собирается только, когда приходят в гости. В остальное время для завтраков, обедов и ужинов используется небольшая кухня.

«Как часто вы понимаете, что нужно-то гораздо меньше, чем казалось?» - задал вопрос хозяевам особняка Тимур Кизяков.

Скриншот из передачи

«Просто мы жили довольно тесно. Когда только поженились, приходилось вообще вшестером умещаться на крохотной кухне. Нам хотелось больших объемов. Мы об этом мечтали. Пружина натянулась», - объяснил позицию свою и супруги муж Нонны Гришаевой Александр Нестеров.