На десять лет моложе: жену Игоря Николаева просто не узнать (ФОТО)

35-летняя Проскурякова показала фото подписчикам своего Инстаграма. Певица изменила прическу. Долгое время она хранила верность каскаду из волнистых локонов, но в этот раз фолловеры Юлии Проскуряковой увидели ее с длинной выпрямленной челкой, пишет medikforum.ru.

В кадре артистка позирует вместе с супругом и маленькой дочкой Вероникой. Это фото было сделано на празднике в честь 2-летия малышки, которая стала для семьи артистов долгожданным вымоленным ребенком.

A post shared by Юлия Проскурякова (@uliaveronika) on Oct 8, 2017 at 3:39pm PDT

Большинству интернет-подписчиков очень понравился бьюти-эксперимент Юлии: по их мнению, в новом образе она стала выглядеть ярче и моложе.

Впрочем, прозвучало и мнение о том, что красоту женщине обеспечивает то, насколько счастливой она чувствует себя в своей семье.

У Юлии Проскуряковой все сложилось максимально удачно.

В недавнем интервью артистка рассказала о том, что в их браке с Игорем Николаевым нет места крикам и бурному выяснению отношений, а в качестве отца своим детям он просто образец для подражания.