Парализованному Буйнову поставили неутешительный диагноз

Александр Буйнов ответил на вопросы в передачи "Секрет на миллион", ведущей которой является Лера Кудрявцева. Так, популярный артист поведал, что у него было весьма травмоопасное детство. К примеру, тогда была популярна игра в карбидные бомбочки, пишет Дни.ру.

Однажды Буйнов запалил одну такую бомбу, но в какой-то момент что-то пошло не так, и будущий исполнитель получил ожог роговицы."Пузыри из глаз", – поделился страшной подробностью исполнитель. После этой истории у певца зрение упало до минус пяти с половиной. Однако Александр с присущим ему оптимизмом отметил, что зато "с девчонками хорошо целоваться – все красивые".

А еще Буйнов стал жертвой энцефалитного клеща. В результате у будущего певца случился паралич верхних конечностей. Интересно, что Александр не впал в панику. С завидным самообладанием он обратился к родным, что не чувствует рук и нужно ехать в больницу.

"Чувствую, руки висят. Я их не чувствую. Боли нет, но и рук тоже нет", – рассказал исполнитель. В итоге, Александру поставили диагноз – клещевой энцефалит. Нужно брать пункцию. Почти месяц Буйнов пролежал в больнице. Через знакомых артист узнал о целительнице Джуне и обратился к ней за помощью. Она артиста постепенно восстановила.

В студию к Буйнову приходили его друзья – хореограф Алла Духова, актриса Олеся Судзиловская, а еще трое внуков – старший Александр и младшие, двойняшки Софья и Дарья. В конце шоу родственники спели вместе с Буйновым его хит "Падают листья". Отметим, что свой секрет на миллион популярный певец так и не раскрыл.