Александр Васильев рассказал про борьбу со смертельно опасной болезнью

Однако ради программы «Смак» мужчина сделал исключение. Общаясь с Иваном Ургантом, он рассказал, что едва не погиб из-за запущенной желтухи. Французские врачи предсказали, что звезда скончается через три дня, но ему удалось справиться с недугом.

«Температура была больше сорока. С трудом ходил. Врачи сказали, что лучше умирать дома, в собственной спальне. Я согласился, а как только пришел, начал обзванивать друзей, прощаться. И вот одна моя знакомая француженка говорит, что болезнь излечима. Она посоветовала есть суп с луком-порей в течении недели. В результате, уже через день температура спала, а самочувствие значительно улучшилось», - поведал телеведущий.

Александр не скрывает, что после этого происшествия он стал гораздо серьезнее относиться к народной медицине. Мужчина с удовольствием готовит суп, который когда-то его спас, не уставая восхищаться целительными свойствами лука. Иван Ургант, попробовав блюдо признал, что оно не только полезное, но еще и невероятно вкусное.

Как оказалось, народные рецепты неоднократно помогали телеведущему избавиться от недугов. Так, в течении пятнадцати лет Александр страдал хроническим насморком.

«Никакие капли и мази мне не помогали. В результате, начал пить воду с разведенной в ней чайной ложкой перца. Можно добавить в состав еще и немного соли. Конечно, в животе будет бурлить, глаза вылезут из орбит от остроты, но зато насморк исчезнет навсегда. Поверьте моему опыту», - рассказал Васильев.

Вместе с Иваном Ургантом историк моды приготовил не только луковый суп, но еще и говядину по известному французскому рецепту. Однако Васильев подчеркивает, что старается ограничивать себя в потреблении жирной пищи. Оказалось, что известный телеведущий от природы склонен к полноте.

Не ем жирное, соленое. Стараюсь ложиться спать голодным, не наедаться на ночь. К тому же, не потребляю мучное. Мне кажется, результат заметен, поддерживать форму удается

Поклонники программы единогласно согласились, что Васильев прекрасно готовит. Историк моды считает, что кулинария — настоящее искусство, поэтому он вкладывает душу в приготовление каждого блюда.