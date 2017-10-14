Прямо сейчас! Limon.ee в Нарве ищет «Мисс Ида-Вирумаа 2017»

Ищите нас в атриуме торгового центра Fama! Сфотографироваться для конкурса можно до 16:00!

Мы приехали на выставку, чтобы сфотографировать красавиц, желающих принять участие в нашем конкурсе «Мисс Ида-Вирумаа 2017». Позировать талантливому фотографу Константину Седневу смогут все девушки и женщины, кому уже есть 18 лет, постоянно проживающие в Ида-Вирумаа.

В торговом центре Fama нас поддержит Илона Калдре, которая подарит своей любимице специальный приз в этот же день, 14 октября.

Через несколько дней после фотосессии на портале www.limon.ee будет объявлено всенародное голосование, в котором смогут принять участие все желающие. Победительница голосования получит титул «Мисс Ида-Вирумаа 2017», диплом, ленточку и ГЛАВНЫЙ ПРИЗ от отеля Liivarand SPA Hotel. Для обладательниц второго и третьего места - утешительные призы. Победительница также примет участие в фотосессии в самом отеле уже после победы!

Приз включает в себя проживание в уютном номере полностью обновленного отеля Liivarand SPA Hotel, посещение для двоих приватной банной зоны - VIP–оазис.

VIP-оазис — по-настоящему приватная зона отдыха, где вы сможете в атмосфере уюта и спокойствия почувствовать на себе целебные свойства воды. В оазисе имеются четыре различные бани, свой бар, расслабляющий бассейн с различными источниками водного массажа, японская ванна, а также крытая терраса с видом на море.

Проживание также включает в себя завтрак-буфет, неограниченное посещение самого крупного на Северо-Востоке водно-банного центра при Noorus SPA Hotel, неограниченное посещение тренажёрного зала, парковочное место.

Комфортный трансфер-автобус доставит гостей из отеля к водно-банному комплексу Noorus SPA Hotel.

Ждем всех 14 октября в торговом центре Fama, в программе и другие сюрпризы от портала Limon!

Внимание! Визажиста на месте не будет, поэтому макияж остается за участницами!

Портал Limon.ee оставляет за собой право вносить изменения в условия конкурса в течение всего его проведения.