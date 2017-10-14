Голая актриса сорвалась со скалы во время фотосессии

К счастью, роковая скала стояла в воде, поэтому девушка не пострадала. Во время сексуальной фотосессии для глянцевого журнала Кейт, позировавшую на утесе в одной юбке, ударила набежавшая волна, и она, потеряв равновесие, упала.

Один из ассистентов фотографа попытался удержать модель, но не дотянулся до нее. В итоге девушка оказалась в воде. К счастью, в этот момент волна схлынула, и она смогла подняться. К ней сбежалась вся съемочная группа.

Однако сама Кейт вообще не переживала – она улыбалась и была готова к съемке. Вскоре модель опять стояла на том же коварном утесе, прикрывая руками бюст и улыбаясь в камеру. Позднее выяснилось, что у нее небольшие ушибы и ссадины на ногах, но звезда не подала виду и продолжила работу, сообщает Дни.ру со ссылкой на Mirror.

SIPA USA/SCANPIX

Кейт Аптон – американская модель и актриса. Девушке всего 25 лет, но свою карьеру она начала в 16. В 2008 году она подписала контракт с модельным агентством Elite Model Management. С 2011-го снимается в кино. Она сыграла уже в шести фильмах и не собирается останавливаться.