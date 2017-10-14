Погибшая в Доминикане «голая россиянка» была застрахована на большую сумму

Погибшая в Доминикане "голая россиянка" была застрахована в компании "Альфастрахование" на сумму 50 тысяч евро, что в российском эквиваленте составляет порядка 3,4 миллиона рублей. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя страховой компании Юрия Нехайчук, в рамках полиса будет осуществлена репатриация тела, однако на данный момент компания ожидает документы, в числе которых и свидетельство о смерти.

Напомним, 12 октября стало известно, что в Доминикане во время опасного трюка на авто погиблауроженка Челябинской области Наталья Бородина. Как позже выяснилось, смерть девушки снимала её подруга из Украины, которая позже была задержана. Оказалось, что украинка была в момент аварии за рулём в состоянии алкогольного опьянения.