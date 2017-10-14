Вот 15 причин, почему ваша жена стала такой злой и раздражительной. Каждый мужчина должен знать

Чувствуете, что ваша жена постоянно в напряжении? Лучше попытаться самостоятельно разобраться в причине, нежели прибегать к сторонней помощи, рекомендует Diply.
Определив основные причины ее беспокойства, можно смягчить стресс, пишет Makataka.ru.
Не вы первый оказались в этой ситуации. Специалисты определили 15 основных причин, которые создают напряжение в отношениях. Вот они:
1. Вы не разговариваете друг с другом. Несомненно, вы общаетесь друг с другом. Но когда в последний раз у вас был хороший разговор? Если все, о чем вы говорите, — это обязательства завтрашнего дня или каким ваш день был тяжелым — вы, вероятно, вводите ее в стрессовое состояние. Проведите некоторое время вместе и просто поговорите на отвлеченные темы.
2. Вы не меняетесь. По крайней мере, так, как она хочет. Сколько раз вы обсуждали обязанности в доме? Сколько раз вы брали на себя обязательство сделать работу в лучшем виде?
Неудивительно, что она раздражена, ведь вы не прилагаете никаких усилий для того, чтобы выполнить обещанное.
3. Вы не задаете правильных вопросов. Несомненно пары общаются, но в основном, разговор идет об очевидных и бытовых вещах.
Вы не хотите попробовать узнать больше, но при этом желаете знать, что происходит в ее голове. Если вы не знаете, о чем она думает и что чувствует, то как вы станете для нее лучшим мужем?
4. Вы не поддерживаете романтику! Вы интересны друг другу, когда влюблены. Но уже через несколько лет вам придется приложить больше усилий, чтобы сохранить эту взволнованность и интерес друг к другу.
Особые даты, подарки, особенные моменты и неожиданности — это никогда не устареет.
5. Она единственная, кто готовит. Каждой семье нужно трехразовое питание. Здорово, когда вы можете просто сидеть сложа руки, а кто-то готовит для вас весь день, да еще и стол накроет.
Вас никто не заставит создавать кулинарные шедевры. Но можно приготовить что-то очень простое, чтобы хоть немного отвлечь свою жену от рутинной ежедневной готовки.
6. Вы не убираете. Это не так сложно — следить за вещами. Вы можете просто разложить разбросанные вещи по своим местам, грязную посуду отправить в посудомоечную машину, чтобы вещи выглядели аккуратно и аккуратно.
Также важен процесс уборки в доме. Периодически необходимо кому-то пылесосить дом, а кому-то мыть все жилье чистящими средствами. Но если все же работу вы поделили неравномерно, это подводит к очередному стрессу.
7. Она чувствует себя единственным родителем. У ваших детей два родителя, поэтому логично, что вам нужно равномерно разделить свои обязанности.
Если уход за ребенком полностью взваливается на одного партнера, особенно когда есть второй, который постоянно отдыхает — это создает недовольство и стресс.
8. Она не чувствует заботы. Когда вы в последний раз спрашивали свою жену, какой фильм она хотела бы посмотреть или куда она хотела бы пойти на ужин? Все нуждаются в любви и заботе, и есть шанс, что ваша жена не получает этого так, как раньше.
Приложите усилия, чтобы показать ей, как вы ее цените.
9. Ей нужно время. Мы все знакомы с чувством, когда времени в сутках не хватает, чтобы сделать все запланированное.
Вы можете ей помочь: закончите то, что она уже делает. Или освободите немного свой график и помогите ей с чем-то. Она обязательно будет благодарна вам за это.
10. Ей нужно пространство. Все знают, как важно иногда просто запереться в комнате и побыть в одиночестве. Если у вас есть дети, постоянный шум сильно утомляет, а иногда вам просто нужно хоть немного отдохнуть.
Также вы можете дать немного свободного времени и пространства для жены. Забирайте детей на прогулку, в то время пока ваша жена может расслабиться немного в ванной и почитать книгу.
11. У вас неправильные приоритеты. Много мужчин дают 110%, что приходят домой лишь переночевать. Если вы тоже так поступаете, поверьте, что ваша жена это тоже замечает.
Когда вы полностью отдаете себя работе, ваши отношения дома заметно портятся. Подумайте, делаете ли вы достаточно для блага своей семьи.
12. Вы доминируете в аргументах. Разногласия будут всплывать, это факт. В спорах вы слушаете ее? Или идете напрямую со своими аргументами?
Когда человек не может решить свои проблемы с любимым, это только вызывает недовольства и стресс.
13. Она ответственна за все. В вашем доме обязательно есть свои обязательства, расходы, проблемы и прочее. Разумеется, что кто-то должен с этим всем справляться. И, как правило, это взваливается на женские плечи.
Не будьте просто еще одним сожителем в доме. Станьте ее помощником, а не наемным рабочим.
14. Она подавлена. Вы вертитесь в каждодневной рутине день ото дня. Вы это чувствуете так же, как и ваша жена.
Общайтесь с ней, спросите ее о своих чувствах и помогите по дому. Будьте хорошим мужем, потому что это то, чего она заслуживает.
15. Она делает все. Вы когда-нибудь испытывали чувство, что ваша жена постоянно занята, пока вы просто отдыхаете? К сожалению, так и есть.
Даже когда вы устали или испытываете стресс, по возможности отправляйтесь домой. И если она хочет поделиться чем-то, что ее беспокоит (даже если это был простой вздох), выслушайте ее.