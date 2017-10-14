Вот 15 причин, почему ваша жена стала такой злой и раздражительной. Каждый мужчина должен знать

Определив основные причины ее беспокойства, можно смягчить стресс, пишет Makataka.ru.

Не вы первый оказались в этой ситуации. Специалисты определили 15 основных причин, которые создают напряжение в отношениях. Вот они:

1. Вы не разговариваете друг с другом. Несомненно, вы общаетесь друг с другом. Но когда в последний раз у вас был хороший разговор? Если все, о чем вы говорите, — это обязательства завтрашнего дня или каким ваш день был тяжелым — вы, вероятно, вводите ее в стрессовое состояние. Проведите некоторое время вместе и просто поговорите на отвлеченные темы.

2. Вы не меняетесь. По крайней мере, так, как она хочет. Сколько раз вы обсуждали обязанности в доме? Сколько раз вы брали на себя обязательство сделать работу в лучшем виде?

Неудивительно, что она раздражена, ведь вы не прилагаете никаких усилий для того, чтобы выполнить обещанное.

3. Вы не задаете правильных вопросов. Несомненно пары общаются, но в основном, разговор идет об очевидных и бытовых вещах.

Вы не хотите попробовать узнать больше, но при этом желаете знать, что происходит в ее голове. Если вы не знаете, о чем она думает и что чувствует, то как вы станете для нее лучшим мужем?

4. Вы не поддерживаете романтику! Вы интересны друг другу, когда влюблены. Но уже через несколько лет вам придется приложить больше усилий, чтобы сохранить эту взволнованность и интерес друг к другу.

Особые даты, подарки, особенные моменты и неожиданности — это никогда не устареет.

5. Она единственная, кто готовит. Каждой семье нужно трехразовое питание. Здорово, когда вы можете просто сидеть сложа руки, а кто-то готовит для вас весь день, да еще и стол накроет.

Вас никто не заставит создавать кулинарные шедевры. Но можно приготовить что-то очень простое, чтобы хоть немного отвлечь свою жену от рутинной ежедневной готовки.

6. Вы не убираете. Это не так сложно — следить за вещами. Вы можете просто разложить разбросанные вещи по своим местам, грязную посуду отправить в посудомоечную машину, чтобы вещи выглядели аккуратно и аккуратно.

Также важен процесс уборки в доме. Периодически необходимо кому-то пылесосить дом, а кому-то мыть все жилье чистящими средствами. Но если все же работу вы поделили неравномерно, это подводит к очередному стрессу.

7. Она чувствует себя единственным родителем. У ваших детей два родителя, поэтому логично, что вам нужно равномерно разделить свои обязанности.

Если уход за ребенком полностью взваливается на одного партнера, особенно когда есть второй, который постоянно отдыхает — это создает недовольство и стресс.

8. Она не чувствует заботы. Когда вы в последний раз спрашивали свою жену, какой фильм она хотела бы посмотреть или куда она хотела бы пойти на ужин? Все нуждаются в любви и заботе, и есть шанс, что ваша жена не получает этого так, как раньше.