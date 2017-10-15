Трава у могилы солдата неожиданно стала зеленой. Но вскоре его мать поняла, в чем причина…

Теперь каждый день мужчина следует строгому распорядку. В свои 86 лет он каждое утро ходит в церковь, потом встречается за чашечкой кофе с одним из своих 9 детей, а потом возвращается домой и ухаживает за садом, срезая розы для любимой жены. Джейк относит их на кладбище, а потом поливает траву рядом с могилой Лиз, своей жены, пишет Маркетиум.

Летом 2015 года в Техасе была сильная засуха. Именно тогда Джейк заметил, что трава на участке Лиз засыхает, поэтому начал поливать ее каждый день. И она снова стала ярко-зеленой!

Однажды Джейк заметил женщину, которая сидела на коленях возле другого надгробия и плакала. Джейк узнал, что это была могила американского солдата, а плачущая женщина оказалась его сестрой.

Американского солдата звали Джозеф Энтони Вилласенор. Он поступил на службу в 1994 году и верно проработал 16 лет. Он любил спорт, особенно софтбол. Он должен был играть в лиге, но погиб в автомобильной аварии по дороге на матч. Джозеф умер в возрасте 36 лет 9 августа 2010 года.

Когда женщина ушла с кладбища, Джейк уже знал, что он будет делать. Он решил с этого дня поливать не только могилу жены, но и могилу солдата. По его словам, это меньшее, что можно сделать для человека, который долгие годы служил во имя своей страны.

В следующий раз, когда родители Джозефа, Рэйчел и Раймонд, пришли навестить могилу сына, они заметили, что трава на участке стала яркой и свежей. Они подумали, что это настоящее чудо! Рэйчел даже начала думать, что это ангел следит с небес за порядком на могиле сына. И ангел действительно был! Только он был на земле, и у него даже было имя — Джейк.

В конце концов родители солдата узнали правду. Они были поражены поступком пожилого мужчины.

“Просто невероятно, что незнакомец потратил столько времени на уход за могилой нашего сына. А ведь он его даже не знал!” — рассказывает Рэйчел.