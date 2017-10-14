Фото: повзрослевшего сына Юрия Лозы сравнили с молодым Брэдом Питтом

Всем известно, что у Юрия Лозы есть взрослый сын, но мало кто знает, что он как две капли воды похож на Бреда Питта.
Юрий Лоза появился на программе Бориса Корчевникова вместе с 31-летним сыном Олегом. Он пошел по стопам отца и тоже стал певцом. Правда он больше известен в Европе, где давал концерты на лучших сценах. Но музыкальное образование Юрий получил в Гнесинке и Московской консерватории, пишет Makataka.ru.
Олег не часто появлялся на российских экранах. Но на этот раз он предстал во всей красе. Зрители сразу заметили в нем сходство с голливудской звездой Бредом Питтом. Но отец Олега выразил неоднозначное мнение по этому поводу…
“Мне приятно! Я только рад, что внимание с меня переключилось и на Олега. Но я круче! Всегда говорил Олегу, что когда мы рядом идем, у него шансов нет”, – ответил Лоза-старший.
При этом Юрий очень гордится сыном. Он хвастается тем, что Бред Питт всего лишь актер, а вот Олег еще прекрасно поет и сочиняет музыку. Кстати, вот то самое видео, где отец с сыном поют эстрадную песню дуэтом.
В последнее время Юрий Лоза набирает скандальную популярность. Все дело в его откровенных высказываниях на разные темы. Например, про Юрия Гагарина она сказал: «Гагарин ничего не сделал, он лежал. Он был первым, поэтому стал героем». Также нелестно он прокомментировал легендарную группу Beatles. По его мнению, в них нет ничего особенного, они просто появились в нужное время и стали первыми.
А его фраза “Ну умер человек и что теперь” о недавней смерти одного из “Иванушек” Олега Яковлева полна цинизма! У Юрия Лозы много в запасе песен, но они никому не нужны. По словам певца, все боятся его правдивых высказываний.
Он считает, что если бы все песни, которые у него есть стали хитами, то он бы летал на частном самолете. А пока гонорара ему хватает лишь на тарелку супа.
Из-за самовосхваления Лозы-старшего все почти забыли, что рядом сидит его сын, тоже, между прочим, яркая личность.