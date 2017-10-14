Фото: повзрослевшего сына Юрия Лозы сравнили с молодым Брэдом Питтом

Юрий Лоза появился на программе Бориса Корчевникова вместе с 31-летним сыном Олегом. Он пошел по стопам отца и тоже стал певцом. Правда он больше известен в Европе, где давал концерты на лучших сценах. Но музыкальное образование Юрий получил в Гнесинке и Московской консерватории, пишет Makataka.ru.

Олег не часто появлялся на российских экранах. Но на этот раз он предстал во всей красе. Зрители сразу заметили в нем сходство с голливудской звездой Бредом Питтом. Но отец Олега выразил неоднозначное мнение по этому поводу…

“Мне приятно! Я только рад, что внимание с меня переключилось и на Олега. Но я круче! Всегда говорил Олегу, что когда мы рядом идем, у него шансов нет”, – ответил Лоза-старший.

При этом Юрий очень гордится сыном. Он хвастается тем, что Бред Питт всего лишь актер, а вот Олег еще прекрасно поет и сочиняет музыку. Кстати, вот то самое видео, где отец с сыном поют эстрадную песню дуэтом.