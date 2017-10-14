15 вещей, о которых молчат сотрудники скорой помощи

1. Они делают это, потому что им не все равно

Это единственные врачи, которые будут заботиться о вас даже тогда, когда речь об оплате не идет. Часто они оказывают помощь абсолютно бесплатно.

2. Благодарите медсестер

На их хрупкие плечи ложится очень много обязанностей, поэтому не стоит забывать вести себя с ними приветливо.

3. Скорая помощь — это не такси

Не стоит ожидать душевных бесед, когда сотрудники скорой заняты и сосредоточены. Их волнует только пациент и его здоровье.

4. Тот факт, что вас привозят на скорой, не значит, что ко входу вам постелят красную дорожку

Скорая выполнила свою работу, а уж в больнице все будет идти по своим правилам.

PM/Scanpix Baltics. Фото иллюстративное.

5. Иногда приходится ждать

Радуйтесь, ведь если вам приходится ждать, значит, ваш случай не смертельный!

6. Внимательно слушайте

Когда вы попадаете на прием к врачу, нужно слушать внимательно и выполнять все рекомендации, потому что у них попросту нет времени объяснять по несколько раз.

7. Если вам говорят оставаться в постели, значит, так и делайте

Это действительно очень значительная рекомендация, которую врачи не дают без особой надобности.

8. Люди пытаются запугать врачей

Часто случается так, что некоторые пациенты считают себя особенными, поэтому идут на любые крайности, лишь бы запугать и выбить свое место на приеме.

9. Спрашивайте

Если вы не совсем поняли рекомендации, то не стесняйтесь спрашивать снова и снова, пока вы еще не ушли.

10. Не звоните по пустякам

Если вы выбили палец, то это хоть и не пустяк, но не повод звонить в скорую помощь. Помните, что есть люди, которые действительно нуждаются в неотложной помощи.

11. Машина не всегда использует сирену

Сирена нужна для тех случаев, когда скорая спешит, а на дорогах пробки.

12. Скорая уважает ваши решения

Они не могут увезти человека в больницу силой, потому что это только ваше решение.

13. Проблемы с койками

Это проблема как пациентов, так и врачей, потому что никому не хочется отказывать в лечебном месте, но иногда свободных коек действительно просто нет.

14. Рассказывайте своему врачу все

Вы должны рассказать врачу все, что знаете о своем здоровье, потому что это очень важно! У вас может быть аллергия, о которой врачу необходимо знать.

15. Будьте честными

Не скрывайте ничего от врачей, если хотите, чтобы они действительно вылечили вас!