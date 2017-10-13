Когда во время полета стоит волноваться — пилоты

Турбулентность

«Это раздражает, но редко является опасным» - говорит Патрик Смит, пилот и автор книги Cockpit Confidential, пишет Mport.ua.

Касается даже тех случаев, когда самолет поднимается в зоны с неровным воздухом. Например: 10, а то и все 20 тысяч метров над уровнем моря. Часто во время турбулентности пассажирам кажется, что лайнер падает, нырнул не на одну сотню метров, и что с минуты на минуту будет свет в конце туннеля.

«В истории зафиксирован только один случай падения самолета из-за турбулентности – в 1966 году», - успокаивает Смит.

Рон Нильсен, коллега Смита, автор книги «Реально устрашающие истории полетов», говорит, падение лайнера произошло из-за того, что пилот додумался пролететь над Фудзиямой во время извержения (действующий стратовулкан на японском острове Хонсю).

Аварии из-за плохой или ветреной погоды тоже в прошлом. Современные технологии дошли до того, что они нас заранее предупреждают обо всем.

Велосипед

«Управлять турбинами самолета – это как кататься на велосипеде: педали больше не крутишь, а он все равно едет» - говорит Том Банн, автор одной из программ борьбы со страхом полетов.

Даже тряска ничего не означает. Сравнивай ее с плохим дорожным покрытием, словно не летишь в воздухе, а едешь по добротному эстонскому асфальту.

Дым

Дым – не означает армагеддон. Да, что-то горит. Но необязательно это расположенные рядом с тобой 100 тонн топлива, нагревающиеся во время полета до 1000 градусов по Цельсию. Это может быть масло (прохлаждающее воздух или двигатель), просачивающееся в наддув турбины, или еще что-нибудь. Не Шанель, но и не повод бить тревогу.

Турбина в огне

Иногда при зажигании турбина может незначительно загораться. Бывает такое и тогда, когда в нее попадает птица.

«Все, что грозит тебе в таких ситуациях – стать свидетелем процесса мгновенного приготовления еды на гриле» - смеется Банн.

Конечно, птицы могут стать причиной поломки турбины самолета. Но речь идет о реально больших птицах, а не о воробьях, голубях. И даже не о больших утках.

Давление и кислород

Снижение давления и количества кислорода в салоне самолета происходит из-за разгерметизации. Такое бывает в случае выбитого окна, неполадок с дверью или фюзеляжем. Это критичная ситуация, но беспокоится тоже не стоит. Сегодня каждый пилот прежде, чем садиться за штурвал авиалайнера, проходит специальную программу, согласно которой учится в таких ситуациях мгновенно опускать самолет на нормальную высоту – для поддержания оптимального количества кислорода в салоне.