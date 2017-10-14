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Смельчак, не иначе! Странное зрелище в таллиннском спальном районе попало на видео

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ФОТО: Скриншот с видео в Facebook

В Facebook-сообществе Märgatud Tallinn несколько дней назад опубликовали занимательное видео.

Как сообщается в комментарии к публикации, ролик был снят на улице Техника в Таллинне, недалеко от торгового центра Kristiine Keskus.

Некий молодой человек переезжает дорогу по пешеходному переходу на велосипеде необычного вида. Не эквилибрист конечно, но, отметим, далеко не каждый решится «оседлать» такую конструкцию.

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