Смельчак, не иначе! Странное зрелище в таллиннском спальном районе попало на видео

Как сообщается в комментарии к публикации, ролик был снят на улице Техника в Таллинне, недалеко от торгового центра Kristiine Keskus.

Некий молодой человек переезжает дорогу по пешеходному переходу на велосипеде необычного вида. Не эквилибрист конечно, но, отметим, далеко не каждый решится «оседлать» такую конструкцию.