Смельчак, не иначе! Странное зрелище в таллиннском спальном районе попало на видео
14 октября 2017 г., 12:47
В Facebook-сообществе Märgatud Tallinn несколько дней назад опубликовали занимательное видео.
Как сообщается в комментарии к публикации, ролик был снят на улице Техника в Таллинне, недалеко от торгового центра Kristiine Keskus.
Некий молодой человек переезжает дорогу по пешеходному переходу на велосипеде необычного вида. Не эквилибрист конечно, но, отметим, далеко не каждый решится «оседлать» такую конструкцию.