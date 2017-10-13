Смотри: Facebook заполонили мемы с оскандалившимся Таави Рыйвасом

С одной стороны – случай, принесший уйму проблем семье эстонского политика, с другой – порой крайне жестокий сетевой юмор. Не остались в стороне и СМИ.

"У тебя туса? Зайдем всей делегацией"

"Если Луиза спросит, что творилось на вечеринке, то я типа уже спал в своем номере" (Игра слов. Värk - фамилия супруги Таави Рыйваса до замужества - Прим. ред)

"Срочное сообщение от партии Реформ. Вся правда о Куала-Лумпуре. Таави Рыйвас – сходил на обычную эстонскую вечеринку"