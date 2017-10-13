Смотри! Юрий Дудь взял интервью у кумира школьников рэпера Face

Ведущий YouTube-канала «вДудь» Юрий Дудь взял интервью у рэпера Ивана Дремина, который известен миллионам российских школьников под псевдонимом Face и как автор мема «Эшкере», пишет Ridus.ru.

По ходу интервью выяснилось, что мем «Эшкере» — это видоизмененная фраза «Lets get it», которую Дремин позаимствовал на Западе, как и некоторые свои ритмы. Также Дудь узнал немало подробностей интимной жизни артиста, расспросил про его опыты с наркотиками, попытки найти источник заработка, образование, отношения с военкоматом, а также затронул другие темы.

«Не знаю кто эта петушиная башка, но как только оно заикнулось про Цоя — я сразу выключил. Дудь не понятно как гостей выбирает, то серьезные люди, то какие-то совсем уж позорища! Дудь, ты кого зовешь? С кем ночь что-ли проведешь? Посмотри на дизлайки», — возмущаются недовольные зрители в комментариях. Соотношение "лайков" к "дизлайкам" действительно серьезное — более 50 процентов негативных оценок.