Самые громкие секс-скандалы в истории Эстонии

Эстонский дипломат в Белоруссии

В 2010 году в несколько эстонских СМИ поступили анонимные письма, в которых рассказывалось, что бывший временный поверенный посольства Эстонии в Беларуси Харри Лахтейн обвиняется в сексуальном домогательстве. К письмам также прилагались снимки дипломата с молодой девушкой.

Scanpix

По словам анонимного источника, 20-летняя жительница Минска познакомилась с Лахтейном за год до того, когда произошел эпизод с сексуальным домогательством со стороны дипломата.

На фото, которые поступили СМИ, Лахтейн был запечатлен в одном из ресторанов Белорусской столицы в компании молодой девушки, а на некоторых из них Харри и вовсе держал руки на груди спутницы.

Секс-скандал привел к отставке дипломата, впрочем, сам он заявил, что к этому приложили руку белорусские спецслужбы, а фотографии назвал подделкой.

Незабываемая ночь Эвелин Ильвес…

Эвелин Ильвес уличили в измене мужу летом 2014 года. Компрометирующие фото и видео обнародовал журнал Kroonika – на них тогда еще первая леди Эстонии и супруга Тоомаса Хендрика Ильвеса своих чувств не скрывала...

Postimees

Пара была явно увлечена друг другом – они не расставались практически всю ночь – танцевали, целовались, о чем-то переговаривались. Скандал вокруг первой леди приобрел небывалый резонанс – об этом говорили СМИ по всему миру.

От внимания общественности Эвелин тогда сбежала в Нью-Йорк, взяв с собой дочь. «У меня сейчас не самые лучшие времена. Простите меня те, кому я причинила боль своими действиями», - сказала тогда Ильвес.

Kroonika

Отметим, что брак Эвелин Ильвес и Тоомаса Хендрика Ильвеса завершился разводом в апреле 2015 года.

Оральные ласки с Танелем Падаром

В 2006 году много шума наделали сделанные на мобильный телефон порнографические снимки с эстонским певцом Танелем Падаром, которые опубликовал журнал Kroonika. На фото была изображена девушка, лицо которой находилось в непосредственной близости от гениталий певца.

Танель Падар с бывшей женой. Õhtuleht

Журнал не смог добиться от певца комментариев, а вот его бывшая жена Катарина Падар заявила, что устала от его детских выходок.

Проститутки в номерах Тайво Ниннасе и Иллара Халласте

В 1998 году редактор популярного в Эстонии эротического журнала Sexer Кати Мурутар своими глазами увидела, как в свои номера в пярнуском отеле бывший гендиректор Эстонского морского пароходства,Тойво Ниннас и ныне покойный бывший депутат парламента, владелец юридического бюро и пастор лютеранской церкви Иллар Халласте заказали проституток.

SL Õhtuleht

Страсти после публикации этой информации разгорелись нешуточные, а Кати Мурутар и вовсе чуть не поплатилась за этот материал свободой.

Незаконная слежка за Кати Тоотс

Скандал разразился в 2004 году, когда выяснилось, что крупного бизнесмена Яана Тоотса подозревают в незаконной слежке за его подругой Кати Тоотс, работавшей в департаменте полиции.

Яан, как стало известно СМИ, подозревал, что в квартире, принадлежащей бизнесмену Урмасу Сыырумаа, в которой проживала Кати, она встречается с другим мужчиной.