Самые громкие секс-скандалы в истории Эстонии

По мнению эстонского телеведущего Михкеля Рауда, возникший вокруг Таави Рыйваса скандал можно назвать самым громким за всю историю Эстонии. Соглашаться с ним или нет – решать вам… после прочтения нашей статьи!
Эстонский дипломат в Белоруссии
В 2010 году в несколько эстонских СМИ поступили анонимные письма, в которых рассказывалось, что бывший временный поверенный посольства Эстонии в Беларуси Харри Лахтейн обвиняется в сексуальном домогательстве. К письмам также прилагались снимки дипломата с молодой девушкой.
Scanpix
По словам анонимного источника, 20-летняя жительница Минска познакомилась с Лахтейном за год до того, когда произошел эпизод с сексуальным домогательством со стороны дипломата.
На фото, которые поступили СМИ, Лахтейн был запечатлен в одном из ресторанов Белорусской столицы в компании молодой девушки, а на некоторых из них Харри и вовсе держал руки на груди спутницы.
Секс-скандал привел к отставке дипломата, впрочем, сам он заявил, что к этому приложили руку белорусские спецслужбы, а фотографии назвал подделкой.
Незабываемая ночь Эвелин Ильвес…
Эвелин Ильвес уличили в измене мужу летом 2014 года. Компрометирующие фото и видео обнародовал журнал Kroonika – на них тогда еще первая леди Эстонии и супруга Тоомаса Хендрика Ильвеса своих чувств не скрывала...
Postimees
Пара была явно увлечена друг другом – они не расставались практически всю ночь – танцевали, целовались, о чем-то переговаривались. Скандал вокруг первой леди приобрел небывалый резонанс – об этом говорили СМИ по всему миру.
От внимания общественности Эвелин тогда сбежала в Нью-Йорк, взяв с собой дочь. «У меня сейчас не самые лучшие времена. Простите меня те, кому я причинила боль своими действиями», - сказала тогда Ильвес.
Kroonika
Отметим, что брак Эвелин Ильвес и Тоомаса Хендрика Ильвеса завершился разводом в апреле 2015 года.
Оральные ласки с Танелем Падаром
В 2006 году много шума наделали сделанные на мобильный телефон порнографические снимки с эстонским певцом Танелем Падаром, которые опубликовал журнал Kroonika. На фото была изображена девушка, лицо которой находилось в непосредственной близости от гениталий певца.
Танель Падар с бывшей женой. Õhtuleht
Журнал не смог добиться от певца комментариев, а вот его бывшая жена Катарина Падар заявила, что устала от его детских выходок.
Проститутки в номерах Тайво Ниннасе и Иллара Халласте
В 1998 году редактор популярного в Эстонии эротического журнала Sexer Кати Мурутар своими глазами увидела, как в свои номера в пярнуском отеле бывший гендиректор Эстонского морского пароходства,Тойво Ниннас и ныне покойный бывший депутат парламента, владелец юридического бюро и пастор лютеранской церкви Иллар Халласте заказали проституток.
SL Õhtuleht
Страсти после публикации этой информации разгорелись нешуточные, а Кати Мурутар и вовсе чуть не поплатилась за этот материал свободой.
Незаконная слежка за Кати Тоотс
Скандал разразился в 2004 году, когда выяснилось, что крупного бизнесмена Яана Тоотса подозревают в незаконной слежке за его подругой Кати Тоотс, работавшей в департаменте полиции.
Яан, как стало известно СМИ, подозревал, что в квартире, принадлежащей бизнесмену Урмасу Сыырумаа, в которой проживала Кати, она встречается с другим мужчиной.
Viktor Burkivski
Бегом в бордель
В период с сентября 2007 по февраль 2008 года эстонский десятиборец Кристьян Рахну вместе со своими сообщниками снял в Таллинне пять квартир для организации борделей. Мужчина свою вину упорно не признавал и прошел суды всех трех инстанций. Прокуратура инкриминировала ему участие в организации бордельного бизнеса.
Сам Рахну не только оплачивал счета за аренду, но и активно участвовал в поисках девушек, которые за деньги были готовы оказывать услуги сексуального характера. Интересно, что одну из них он нашел в другом доме терпимости, куда сам пришел за сексуальной разрядкой — именно так, во всяком случае, указывается в следственных материалах. Для привлечения клиентуры Кристьян Рахну активно использовал сайты объявлений в интернете.
Kanal 2
Вместе со своим приятелем Таави Римом он курировал незаконное дело, регулярно навещая проституток и забирая у них половину заработка. На суде оба отпирались как могли. Сообщник Рахну пытался представить все так, будто бы на него работали массажистки. Отчасти это было верно. Некоторые из девиц действительно предоставляли услуги приятного поглаживания тела. Причем трогали сразу главный наружный орган мужчины. А завершался такой массаж обязательным семяизвержением.
В ходе допросов проституток также было установлено, что наравне с услугами эротического массажа они вступали с клиентами и в интимную связь.
В 2010 году Кристьян Рахну был признан виновным в содействии занятию проституцией и наказан условным лишением свободы на четыре с половиной года с пятилетним испытательным сроком.