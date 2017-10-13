Диану Шурыгину представили к званию «Народная артистка России»

Изнасилованную звезду "Пусть говорят" ненавидят, ею восхищаются, ей плюют в след и у нее берут автографы. Более того, многие поклонники обратились на Первый канал с просьбой включить номер Дианы в новогодний "Огонек". Дважды изнасилованная должна там выступить с песней. И, если ее кандидатура наберет необходимое число голосов, Шуригина появится в эфире сразу после боя Курантов на главном российском телевизионном канале.

Но уже сегодня Диана начала профессионально заниматься вокалом. "Я думаю никому уже не секрет, что сейчас мы занимаемся моей сольной музыкальной карьерой, за помощь благодарна Диасику Бичаровой", – написала Шуригина на своей странице в социальной сети (орфография сохранена).

Диасик Бичарова – Диана Бичарова, ввладелица event-агентства, известный промоутер и концертный директор многих артистов в России. Она занималась продвижением Рустама Солнцева, Прохора Шаляпина и других эксцентричных персонажей. Именно Бичарова организовывала недавнюю свадьбу дважды изнасилованной Шурыгиной в чайхоне на окраине Москвы, пишут Dni.

Участник "Дома-2" Илья Яббаров поддержал желание Шурыгиной запеть. "Хотел бы, чтобы мы всей страной поддержали Диану, – заявил он. – Поэтому мы подписываем петицию, чтобы Диана получила звание "Народная артистка". Почему какие-то, извиняюсь, овцы выходят на сцену и думают, что они звезды, а Диана, которая реально обладает вокальными данными, до сих пор не имеет такого звания?!"

Россияне в шоке от такого предложения. "Вот только ее еще там не хватало...Бузова номер 2", "Я хочу чтобы она вообще больше не появлялась на телевидении. Достала уже и бесит","Сейчас титул "народного артист"а получают все, кому не лень. За что?!", – справедливо возмущены подписчики страницы Дианы.