Пятница, 13-е! Десять главных опасностей этого дня

На протяжении многих веков пятница,13-е внушает недоверие и опасение людям. Многие суеверные полагают, что в этот день разгул нечисти и прочих потусторонних сил способен весьма усложнить жизнь. Специалисты сайта Dailyhoro подготовили перечень опасностей, которые могут подстерегать вас в этот загадочный день.

Чего стоит опасаться в пятницу, 13-го

1. Опасность в этот день подстерегает путешественников. Если вы находитесь в дороге, то вам необходимо быть очень внимательным, чтобы избежать неприятностей. Постарайтесь как можно меньше передвигаться по незнакомой местности, если вы идете пешком. Люди, управляющие транспортными средствами, должны помнить о безопасности на дороге. Используйте молитвы для путешественников, чтобы Высшие Силы охраняли вас в нелегком пути.

2. В пятницу, 13-го необходимо как можно меньше времени проводить за компьютером и ограничить использование электронных приборов и гаджетов. Негативная энергетика дня может повлиять на работу систем. Тщательно проверяйте сохраненную информацию, чтобы не потерять важных документов. Сделки и конференции, проводимые через интернет, стоит перенести на более благоприятный день, чтобы не испытывать разочарований или даже убытков.

3. Несчастье могут привлечь шумные вечеринки, громкий смех и веселье. Если у вас есть возможность, откажитесь от увеселительных мероприятий, чтобы не провоцировать судьбу. Лучше провести время за медитациями и упражнениями, восстанавливающими биополе. Естественная защита поможет вам избежать потоков негативной энергетики, струящейся в пространстве.

4. Серьезные дела, сделки, подписание договоров, крупные покупки — все это нежелательно приурочивать к пятнице, 13-му. Все новые начинания могут обернуться провалом или же застопориться. Деловым людям стоит отдать предпочтение завершению рутинных дел и не планировать ничего на будущее. Искушать Фортуну в этот день не принято.

5. Наши предки полагали, что в этот день заключение брачного союза не принесет счастья во вновь созданную семью. Также это время чревато скандалами и ссорами между влюбленными. Если вы не хотите разлада со своей половинкой, ограничьте с ней контакт, иначе ваше совместно проведенное время может обернуться выяснением отношений или даже расставанием.

6. В мистический день проводят множество обрядов. Однако если вы новичок в этом деле, не прибегайте к сложным магическим манипуляциям. Любое неверное движение, жест или слово могут повернуть против вас задуманное. Лучше отказаться от затеи проводить ритуалы и отдохнуть в этот день в спокойной и умиротворенной обстановке.

7. Интересным поверьем на пятницу, 13-е является запрет на стояние под лестницей. По одним из источников, лестница символизирует груз ответственности, с которым человек может не справиться. По закону подлости именно в пятницу, 13-го числа, этот груз может придавить своей тяжестью. Если вы не хотите проблем в будущем, избегайте задерживаться на лестничных пролетах и уж тем более не проходите под расположенной возле стены стремянкой. Запрет касается любых лестниц.

8. Опасаться в пятницу стоит и черных котов, перебегающих вам дорогу. Если это произошло, то лучшим выходом будет изменить маршрут. Не смотрите в глаза кота — там вы можете увидеть отражение собственного будущего, и оно наверняка будет не столь приятным. Также в этот день стоит избегать встреч с людьми, несущими пустые ведра.

9. Многие полагают, что в пятницу, 13-го не стоит проводить косметические и гигиенические мероприятия. Так, укорачивание волос негативно повлияет на память, а стрижка ногтей спровоцирует неприятности и скандалы. Если вы суеверны, то переждите день, а затем планируйте поход к стилисту.