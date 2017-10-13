Есть 11 типов отношений. Какие они у вас?

Ведь часто нам кажется нормальным то, что таковым не является, пишет Lifter.com.ua.

Вот 10 типов отношений, из которых нужно бежать, или менять что-то в паре.

И 11-й тип - то, что можно назвать нормой для отношений между двумя людьми.

1. Слишком много свободы.

Нет ничего плохого в том, чтобы быть независимым, но отношения требуют компромиссов и жертв. Конечно, вашему партнеру и вам требуется личное пространство. Однако избыток независимости обычно является признаком отсутствия привязанности между вами.

2. Вы слишком привязаны друг к другу.

Привязанность не всегда полезна для отношений. В таких отношениях люди хотят получить все время и внимание партнера, в одиночестве чувствуют себя некомфортно и неуверенно, требуют объяснений, испытывают чувчтво тревоги и беспокойства. Это может разрушить отношения.

3. Один доминирует, другой подчиняется.

Избыток контроля указывает только на отсутствие независимости, доверия или понимания между вами. Как строить гармоничные и уважительные отношения в таких условиях?

4. Открытые отношения.

В отношениях вас не двое, в них присутствуют и ваши родственники, друзья, знакомые и т.д. Хватит обсуждать со всем миром ваши проблемы и выносить сор из избы. Не позволяйте слишком навязчивым родственникам влезать в ваши отношения.

5. Жертвенные отношения.

Вы пытаетесь изменить свои графики, интересы, друзей и т. д., чтобы угодить друг другу. То есть, вы жертвуете своими интересами и убеждениями ради партнера.

Это, может, и хорошо, но во всем нужна взаимность. В отношениях нужно как давать, так и принимать. Человек должен любить вас независимо ни от чего, а не за уступки и жертвы.

6. Разрушительные отношения.

Вы вроде и любите друг друга, но не хотите уступать, жертвовать чем-то ради отношений. Вас устраивает секс, но не нравится проводить время вместе и наоборот.

Рано или поздно, но с этим придется покончить. Если сделать это поздно - будет больше потерь.

7. Легкие отношения.

Никто из вас не ждет ничего от этих отношениях. Вы просто весело проводите время. Или же кто-то из вас пытается забыть старую любовь в объятиях нового партнера.

8. Вы лучшие друзья.

В этих отношениях оба партнера чувствуют себя комфортно, могут иметь общие интересы. Вы лучшие друзья ... и на этом все. Какой-то особой связи между вами нет, так же как и неприязни.

9. Вас связывает секс.

У вас прекрасная сексуальная совместимость. Но особой связи между вами не наблюдается. Не думайте, что если у вас такой потрясающий секс, значит, все остальные сложности – это ерунда.

Некоторые пары все сои проблемы решают только через постель. Но если страсть между вами угаснет? На чем будут держаться ваши отношения?

10. Отношения на расстоянии.

Редко кому удается сохранить чувства без непосредственного общения, ласк, поцелуев, объятий. Станете ли вы такой парой - покажет время.

11. Здоровые отношения.

Они основаны на доверии, понимании, сопереживании и любви. Оба партнера стремятся оставаться вместе, стараются понять друг друга, узнать лучше, проявляют уважение, уступают друг другу. Это самые гармоничные отношения.

Какая характеристика оказалась актуальной для ваших отношений? Обязательно поделитесь этим постом с другими!