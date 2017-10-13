Юлию Ковальчук поздравляют с рождением первенца

Сегодня Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков принимают поздравления с прибавлением в семье, передает Starhit. По некоторым данным, у звезд родилась дочка. Пока что пара никак не прокомментировала эту новость.

Влюбленные сыграли свадьбу еще в 2013 году – на протяжении четырех лет поклонники гадали, когда же у супругов появятся наследники.