Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Юлию Ковальчук поздравляют с рождением первенца

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков | ФОТО: Mudrats Alexandra/ITAR-TASS

Юлия Ковальчук тщательно скрывала интересное положение в течение нескольких месяцев. Лишь незадолго до появления малышки на свет, они с мужем поделились радостной новостью с фанатами.

Сегодня Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков принимают поздравления с прибавлением в семье, передает Starhit. По некоторым данным, у звезд родилась дочка. Пока что пара никак не прокомментировала эту новость.

Влюбленные сыграли свадьбу еще в 2013 году – на протяжении четырех лет поклонники гадали, когда же у супругов появятся наследники.

Наверх