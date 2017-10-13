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Школа для плохих парней: на «Пятнице!» стартует реалити-шоу «Хулиганы»

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ФОТО: ТНТ

24 октября в эфире телеканала Пятница! состоится премьера нового социального проекта «Хулиганы» – реалити, в котором самые дерзкие парни России будут менять себя и свое поведение ради любви.

/ ТНТ

Вслед за нашумевшим социальным проектом «Пацанки» телеканал «Пятница!» запускает новое реалити-шоу под названием «Хулиганы». В результате полномасштабного кастинга, длившегося несколько месяцев, участниками реалити стали восемь самых дерзких, наглых и безответственных парней из разных городов России.  Именно их девушки, отчаявшиеся повлиять на поведение своих вторых половинок собственными усилиями, отправили их на перевоспитание в проект «Хулиганы», который станет для пары последним шансом спасти отношения.

На протяжении двух месяцев восьми невоспитанным и не признающим авторитетов парням предстоит жить по строгим правилам и законам. Чтобы изменить себя, свой характер и образ жизни, хулиганам придется посещать многочисленные психологические уроки и проходить через массу неожиданностей и провокаций. Им предстоит забыть о гордости и амбициях, научиться уважению и любви, стать истинными джентльменами в глазах своих вторых половинок и показать, на что они готовы ради спасения любви.

Саундтреками к проекту «Хулиганы» стали одни из самых известных композиций музыкального лейбла Black Star – «Секрет» Kristina Si и рэпера Скруджи, а также его сольный трек «Взрыв в темноте».

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