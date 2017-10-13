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Опубликовано прощальное письмо пассажира затонувшего парома «Эстония»

До слез...

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ФОТО: facebook

На минувших выходных в прибрежной зоне архипелага Юуссааре в Южной Финляндии был обнаружен спасательный круг с затонувшего в сентябре 1994 года парома «Эстония».

Сегодня же в Facebook-группе Ms Estonia опубликовали письмо от неизвестного…

«Передаем полученный нами снимок письма, которое было найдено летом 1995 года (почти через год после трагедииприм. ред.) недалеко от полуострова Ханко (юго-запад Финляндии)», - сообщается в публикации. Обнаружил его житель Финляндии.

Судя по всему, письмо было написано в одной из кают парома незадолго до того, как судно ушло под воду.

К сожалению, в связи с тем, что бумага была повреждена водой, полностью восстановить текст невозможно, однако в нем несколько раз повторяется «боимся умереть».

В той ужасной катастрофе погибли 852 человека, более 500 из них были гражданами Швеции.

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