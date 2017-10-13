Знакомьтесь, это самая сексуальная медсестра в мире! (ФОТО)

Ее зовут Лорен, ей 31 год, она живёт в США. Уже восемь лет она работает медсестрой в кардиологическом отделении одной из клиник во Флориде, передает Life.

Блондинка признаeтся, что сама просто помешана на здоровье и всe свободное время проводит в спортзале. Она уверяет, что еe популярность в Америке ей вовсе не мешает, а наоборот! Лорен говорит, что старается пропагандировать ценности ЗОЖ повсюду, в том числе в Instagram, где у неe 3,6 млн подписчиков.

За всe время работы в больнице я ни разу не видела, чтобы люди атлетического телосложения страдали какими-то заболеваниями, – говорит медсестра.

Девушка рассказывает, что раньше она была полной и выглядела плохо, но постоянное пребывание в негативном состоянии заставило ее резко изменить свою жизнь. Лорен решила заняться спортом и своим примером доказать людям, что все в их руках. Блондинка быстро сбросила лишний вес и стала образцом для подражания, выиграв конкурс бикини-моделей.

Несмотря на то что благодаря популярности и социальным сетям у девушки появились дополнительные солидные источники доходов, свою работу она не бросает!