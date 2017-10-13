Трудно поверить! Мужчина купил в магазине батон с живой мышью

«Смотрим, что берем, и как выглядит то, что внутри», - так подписал свое видео житель Волгограда Иван Шутов, и выложил его в группу ВК. Очень быстро интернет-пост подхватили СМИ.

На видео житель России держит в руках нарезной батон в упаковке. Видно, что хлеб внутри поврежден, но когда из булки на свет вылезает живая мышь и пытается найти выход из пакета, это становится неожиданностью для всех, передает TopNews.

Батон с «сюрпризом внутри семья купила в одном из магазинов Волгоградской области. Сразу находку не обнаружили – увидели ее только дома. Скандал затевать не стали. Хотя многие комментаторы и советовали мужчине не оставлять это ЧП безнаказанным. Эта история не только вызвала негодование у жителей России, но и распространилась в зарубежных СМИ