Вот как убрать весь жир вокруг печени за несколько недель

До того, как врач объявит страшный диагноз.
Еда непосредственно связана с состоянием нашего здоровья, пишет Piun. Она может как навредить нам, так и принести невероятную пользу.
Основной фильтр в нашем организме - печень.
Употребление алкоголя, жирной пищи, фаст-фуда приводит к разрушению этого органа. Иногда нам требуется очистить его, чтобы снова почувствовать себя бодрым и здоровым.
Вот бальзам, который очистит печень от жира. Она будет как новенькая!
Что вам понадобится:
лимонный сок из 2 лимонов;
- 2 средних свеклы;
- 2 стакана воды.
Как приготовить бальзам:
1) Очистите свеклу, помойте ее, нарежьте кусочками.
2) Поместите ее в блендер залейте водой и измельчите.
3) Взбивайте свекольную смесь достаточно долго, чтобы она стала однородной.
4) После этого добавьте туда лимонный сок. Взбейте напиток еще раз.
Если хотите немного подсластить бальзам, добавьте натуральный мед, но ни в коем случае не сахар!
Внимание! Обязательно посоветуйтесь с врачом перед употреблением этого бальзама. Он может вызвать обострение хронических болезней.
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