Вот как убрать весь жир вокруг печени за несколько недель

Еда непосредственно связана с состоянием нашего здоровья, пишет Piun. Она может как навредить нам, так и принести невероятную пользу.

Основной фильтр в нашем организме - печень.

Употребление алкоголя, жирной пищи, фаст-фуда приводит к разрушению этого органа. Иногда нам требуется очистить его, чтобы снова почувствовать себя бодрым и здоровым.

Вот бальзам, который очистит печень от жира. Она будет как новенькая!

Что вам понадобится:

лимонный сок из 2 лимонов;

2 средних свеклы;

2 стакана воды.

Как приготовить бальзам:

1) Очистите свеклу, помойте ее, нарежьте кусочками.

2) Поместите ее в блендер залейте водой и измельчите.

3) Взбивайте свекольную смесь достаточно долго, чтобы она стала однородной.

4) После этого добавьте туда лимонный сок. Взбейте напиток еще раз.

Если хотите немного подсластить бальзам, добавьте натуральный мед, но ни в коем случае не сахар!

Внимание! Обязательно посоветуйтесь с врачом перед употреблением этого бальзама. Он может вызвать обострение хронических болезней.

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