Муж Ксении Бородиной метит в лидеры России
13 октября 2017 г., 13:02
Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров заметил, что в последнее время в его круге общения все больше стали говорить об учебе, хотя всем уже не 20 лет, и образование позади, но эта тема внезапно стала актуальной:
«Кто-то хочет на МBA, кто-то на тренинги ходит. Я тоже планировал пойти на курсы, связанные с госуправлением и общественной деятельностью. Уже начал выбирать, как объявили образовательный конкурс Лидеры России. Это программа, в которой после тестирования можно попасть на лекции Лаврова, Кириенко, Вайно и других топ-политиков. В общем, чем черт не шутит - замахнулся на самый верх», пишет 7d.org.ua.