Макс Барских уже второй день в Таллинне: поклонницы гадают, в каком отеле он снимает видео

Конечно же, это и другие песня обязательно прозвучат на концерте артиста, который уже вчера точно был в Таллинне, об этом он рассказал своим поклонникам и показал видео из отеля. Судя по погоде, артист, скорее всего, проводит большую часть времени именно в гостинице, а не на улице.

Фанаты артиста теперь гадают, где в Таллинне отдыхает Макс Барских! А вы догадались, в каком он отеле? Пишите в комментариях и приходите сегодня на концерт!

НА РАЗОГРЕВЕ сегодня выступят местные артисты:

* VAIDO NEIGAUS

* Ko$-ka

* DJ Bell & DJ Marek Talivere