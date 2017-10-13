Макс Барских уже второй день в Таллинне: поклонницы гадают, в каком отеле он снимает видео
13 октября 2017 г., 11:54
Уже сегодня, 13 октября, в 23:00 распахнутся двери столичного ночного клуба CatHouse, в котором выступит самый востребованный певец современности - Макс Барских. Его «Туманы-маны» мы до сих пор поем всей страной.
Конечно же, это и другие песня обязательно прозвучат на концерте артиста, который уже вчера точно был в Таллинне, об этом он рассказал своим поклонникам и показал видео из отеля. Судя по погоде, артист, скорее всего, проводит большую часть времени именно в гостинице, а не на улице.
Фанаты артиста теперь гадают, где в Таллинне отдыхает Макс Барских! А вы догадались, в каком он отеле? Пишите в комментариях и приходите сегодня на концерт!
НА РАЗОГРЕВЕ сегодня выступят местные артисты:
* VAIDO NEIGAUS
* Ko$-ka
* DJ Bell & DJ Marek Talivere