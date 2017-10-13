Семья отказывается от тела погибшей в Доминикане россиянки

Об этом журналистам рассказала Анжелика, подруга сестры погибшей девушки. "У Натальи в Челябинской области осталась родная сестра Юлия и мама, которой уже 80 лет. Ее сестра воспитывает своего сына, а также сына Натальи. Необходимых средств на транспортировку тела погибшей у них нет", – цитирует Анжелику РИА Новости.

Стоимость транспортировки тела погибшей составляет приблизительно один миллион двести тысяч рублей (примерно 17 500 евро), считают эксперты по страхованию туристов. Специалисты отметили, что это нижний ценовой порог: Доминикана является очень популярным направлением, поэтому необходимая для репатриации останков сумма может сильно вырасти, передает "Московский комсомолец".

Анжелика подчеркнула, что Наталья постоянно жила в Каннах – это единственное, что знают ее родственники. Они не могут сказать, где она работала – девушка не рассказывала подробностей своей жизни.

По информации подруги сестры погибшей, та сообщила родным, что улетает в Доминикану. При этом она заявила, что Наталья полетела отдыхать самостоятельно, не приобретая никаких туров. Девушка купила билеты, забронировала отель и взяла напрокат машину, в которой и оборвалась ее жизнь.

Наталья ехала со своей украинской подругой по дорогам тропической страны. Девушка разделась до трусов и по пояс вылезла из окна машины. В этот момент ее спутница, которая управляла транспортным средством, немного повернула руль вправо, и Наталья ударилась головой о дорожный знак. Она погибла на месте.