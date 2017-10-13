Актриса Паулина Андреева родит Федору Бондарчуку ребенка

Известный российский нумеролог Клара Кузденбаева рассказала о том, что ожидает Федора Бондарчука и Паулину Андрееву, передает 7d.org. Она изучила даты их рождения и сделала такие выводы: «Ради Паулины он готов на все, девушка вьет из него веревки. Это плохо, потому что у него код свободного казака. Чем меньше он будет привязываться к женщине, и демонстрировать зависимость от нее, тем крепче будет их союз. Если Федор не изменит тактику поведения, его ждет измена и предательство любимой. И если они дотянут до ее следующего дня рождения, то вскоре после ее 30-летия их ждет свадьба и рождение малыша. Правда, не уверена, что в качестве жены и матери Паулина будет идеальной – линия семьи у нее не выражена. А вот у Федора наоборот. Так что вставать по ночам к плачущему младенцу будет скорее он, чем она».