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Фото: 68-летняя Пугачева заявилась к Юдашкину в мини-шортах

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Алла Пугачева | ФОТО: Scanpix

Певица обожает оголять ноги. И с годами эта страсть все сильнее.

Аллу Пугачеву и Валентина Юдашкина связывает давняя дружба. Примадонна не пропускает сезонных показов новых коллекций модельера, часто семьями они празднуют и различные события. Кутюрье пригласил певицу и на открытие обновленного Дома моды на Кутузовском проспекте Москвы. Гостей у дверей бутика встречал не только сам дизайнер, но и его жена Марина с дочерью Галиной, пишут Dni. Не смогла пропустить светское мероприятие и Алла Пугачева.

68-летняя примадонна затмила всех! Она появилась в экстремальных мини-шортах, сапожках на высоком каблуке и кожаной куртке, а образ дополнила круглыми солнцезащитными очками. Дерзко, эпатажно!

Фото: Instagram

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