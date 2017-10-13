Фото: 68-летняя Пугачева заявилась к Юдашкину в мини-шортах

Аллу Пугачеву и Валентина Юдашкина связывает давняя дружба. Примадонна не пропускает сезонных показов новых коллекций модельера, часто семьями они празднуют и различные события. Кутюрье пригласил певицу и на открытие обновленного Дома моды на Кутузовском проспекте Москвы. Гостей у дверей бутика встречал не только сам дизайнер, но и его жена Марина с дочерью Галиной, пишут Dni. Не смогла пропустить светское мероприятие и Алла Пугачева.

68-летняя примадонна затмила всех! Она появилась в экстремальных мини-шортах, сапожках на высоком каблуке и кожаной куртке, а образ дополнила круглыми солнцезащитными очками. Дерзко, эпатажно!