Луиза Рыйвас о скандальной вечеринке в Малайзии: это противно, но я верю своему мужу

Прямой эфир передачи шел из ресторана Kivi Paber Käärid, который находится в столичном районе Теллискиви.

«Женатые мужчины не должны делать ничего такого, что заставит всех, в том числе женщину, плохо себя чувствовать», – с сожалением начал политик.

«Но я не сделал ничего намеренно плохого. С женщиной, с которой мы танцевали, было приятное общение. Лишь позже я узнал, что она в тот вечер на танцполе почувствовала себя со мной плохо и решила предать эту историю огласке. Она захотела, чтобы это стало уроком для меня», – заключил Таави Рыйвас.

На вопрос о поцелуях и домогательствах Рыйвас так и не дал четкого ответа. Он признал, что женщине действительно могло быть некомфортно в его компании, и что на вечеринке все находились под действием алкоголя, но также отметил, что детали про задирание юбки, приставание, поцелуи – сильно преувеличены. Также Рыйвас отметил, что лично принес извинения этой женщине и объяснил, что не хотел сделать ей ничего плохого.

Кадр из передачи/ Kuvatõmmis

По заверениям Таави Рыйваса, самые подробные объяснения ему еще предстоит дать своей жене. Широко махнув рукой, будто в американском шоу, после этих слов эстонский политик показал на сидящую рядом супругу. А она, надо сказать, замечательно держалась и довольно сухо ответила: «Да, я верю своему мужу. Но, конечно, вся эта история меня встревожила, и я разочарована его поведением. Противно это! Семье тяжело и детям тяжело». Также Луиза сказала, что ей сложно давать какие-то оценки ситуации или словам той женщины, ведь она знает все лишь с чужих слов.

«Несмотря на все происходящее, Луиза рядом со мной, это показывает, что она очень хорошая женщина, я даже не заслуживаю такую. Факт в том, что ни одна пара не захотела бы, чтобы такая некрасивая глава была в истории их семьи» – Рыйвас подытожил свою речь тем, что эта грязная история преподнесла ему хороший жизненный урок, хоть и такой болезненный.

Стоит отметить, что на передачу супруги приехали, держась за руки. Что это? Игра на СМИ, или же действительно Луиза Вярк не держит обиды на своего супруга? Смотрите нашу эксклюзивную галерею!

Напомним, 19 августа этого года состоялось бракосочетание Таави Рыйваса с певицей Луизой Вярк. Они живут вместе с 2007 года, у них двое детей - восьмилетняя дочь Мийна Рианна и сын Герман, родившийся в декабре прошлого года.