Смотри: 17 шедевральных блюд, которые получились «почти как на картинке»

AdMe.ru предлагает вам посмотреть на гастрономические шедевры, которые точно не выложишь в инстаграм.

Яичница как бы говорит: «Пристрелите меня, пожалуйста!»

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Хотел порадовать ребенка, но получилось только напугать

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Видимо, Даша-путешественница свернула куда-то не туда

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Этот торт можно было бы использовать в качестве реквизита в фильме ужасов

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