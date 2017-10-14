Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Смотри: 17 шедевральных блюд, которые получились «почти как на картинке»

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Reddit

В интернете и в рекламе то и дело мелькают фото роскошных блюд, от одного вида которых сразу же текут слюнки. Однако реальность, увы, очень часто отличается от красивой картинки.

AdMe.ru предлагает вам посмотреть на гастрономические шедевры, которые точно не выложишь в инстаграм.

Яичница как бы говорит: «Пристрелите меня, пожалуйста!»

Reddit

Хотел порадовать ребенка, но получилось только напугать

Reddit

Видимо, Даша-путешественница свернула куда-то не туда

Reddit

Этот торт можно было бы использовать в качестве реквизита в фильме ужасов

Reddit

Другие фото смотри ЗДЕСЬ!

Наверх