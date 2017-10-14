Смотри: 17 шедевральных блюд, которые получились «почти как на картинке»
14 октября 2017 г., 12:11
В интернете и в рекламе то и дело мелькают фото роскошных блюд, от одного вида которых сразу же текут слюнки. Однако реальность, увы, очень часто отличается от красивой картинки.
AdMe.ru предлагает вам посмотреть на гастрономические шедевры, которые точно не выложишь в инстаграм.
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