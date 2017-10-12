Спешите посетить! В Таллинне открывается новое изысканное место – бар-лаунж Lounge № 5
12 октября 2017 г., 19:26
Уже в эти выходные приглашаем тебя и твоих друзей в новый бар-лаунж Lounge № 5 по адресу: Estonia pst. 5.
Вас ждет много интересного: вкусная еда, восхитительные коктейли от молодых и талантливых бартендеров, а также дымные кальяны от Shisha Memory!
Резервирование столов и дополнительная информация по телефону: +372 55 555 879.
Посмотрите на вкусную еду, которой кормят в этом прекрасном новом заведении!