Спешите посетить! В Таллинне открывается новое изысканное место – бар-лаунж Lounge № 5

Вас ждет много интересного: вкусная еда, восхитительные коктейли от молодых и талантливых бартендеров, а также дымные кальяны от Shisha Memory!

Резервирование столов и дополнительная информация по телефону: +372 55 555 879.

Посмотрите на вкусную еду, которой кормят в этом прекрасном новом заведении!