В США сняли сериал, сюжетом которого могут управлять зрители

Режиссером стал Стивен Содерберг. В киноленте снимаются Шерон Стоун, Гаррет Хедлунд и другие, пишет Сегодня со ссылкой на Сollider.

"Это пример разветвленного повествования. Они существовали всегда, но теперь новые технологии позволяют сделать эту форму изложения куда утонченнее. Мы потратили много времени, чтобы дать зрителю возможность по-настоящему коснуться сюжета", — рассказал Содерберг.

Стоит отметить, что сериал будет устроен так, что на ключевых этапах развития сюжета зрителю будет предложено выбрать один из нескольких вариантов поступков героя. От их решения будет зависеть дальнейший поворот сюжетной линии. Таким образом, сериал можно будет пересматривать множество раз и он не будет повторяться.

Премьера сериала состоится в ноябре 2017 года. Сперва он появится в качестве мобильного приложения. А уже в начале следующего года проект выйдет на экраны без интерактивной составляющей.