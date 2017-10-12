Зачем главы государств дарят Владимиру Путину щенков?

Под вспышки камер туркменский президент обратился к российскому лидеру. «У нас есть один друг — вы, наверное, знаете, это собака, алабай. И я сегодня привез с собой маленького алабая», — сказал Бердымухамедов Путину, о чем сообщает New York Times. Затем президент поднял вверх пятнистого щенка редкой породы, известной как среднеазиатская овчарка, пишут Inosmi.ru.

Путин обнял покорного пса, улыбнулся и даже поцеловал его в голову. Бердымухамедов объяснил, что алабай — это подарок Путину на день рождения, пусть и запоздалый. Собаку назвали Верный.

Путин хорошо известен своей любовью к собакам, и жест Бердымухамедова стал уже четвертым случаем, когда иностранные дипломаты или главы государств пытаются задобрить бывшего агента КГБ четырехлапым подарком. А что касается российского лидера, то каждый его снимок — на охоте с голым торсом или на татами, где он демонстрирует навыки дзюдо, — готовится очень тщательно для достижения политической цели. В любви Путина к животным зачастую прослеживается стратегический подтекст.

Речь идет не только о собаках. Путин сфотографировался с целым зоопарком животных, начиная с белого медведя и амурского тигра, и кончая дельфинами.

«Путину очень комфортно с этими животными, — рассказал в 2014 году The Washington Post профессор политологии из Канзасасского университета Бердетт Лумис (Burdett Loomis). — Он знает, что с ними получаются великолепные снимки».

А Ян Кубик (Jan Kubik), возглавлявший в свое время кафедру политологии в Рутгерском университете, заявил корреспонденту The Washington Post, что российский лидер как бы показывает: «Я люблю животных, поэтому я не такой бессердечный диктатор, как считают люди на Западе. У меня есть сердце, но моя любовь суровая, мужская».

Однако правительство Путина не всегда дружелюбно относится к животным. Вспоминается 2014 год, когда в рамках подготовки к зимней Олимпиаде в Сочи власти приказали поймать и уничтожить сотни бродячих собак в этом курортном городе.

А вот путинские любимцы знакомы очень многим и весьма заметны. Наиболее известен в этой стае черный лабрадор Кони, которого Путину в 2000 году подарил на день рождения российский генерал и министр обороны Сергей Шойгу.

«Что касается плохого настроения, — сказал однажды Путин, — то конечно, у меня оно тоже бывает, как и у любого другого человека. Но в этих случаях я стараюсь советоваться со своей собакой Кони. Она дает мне хорошие советы».

Родословная этой собаки имеет символическое значение в российской истории. Кони выросла в государственном центре, где тренируют собак для поисково-спасательных служб. Родословная этого пса связана с животными, владельцем которых был бывший руководитель Советского Союза Леонид Брежнев. Об этом сообщает издание Psychology Today.

В 2010 году, когда Россия подписала серию соглашений с Болгарией о поставках природного газа, занимавший в то время пост премьер-министра Путин получил в подарок от болгарского правительства щенка каракачанской, или болгарской овчарки. В России провели целый общенациональный конкурс, участники которого придумывали кличку собаке. Победителем стал пятилетний мальчик, предложивший назвать щенка Баффи.

Своего третьего пса Путин получил в подарок в 2012 году от Японии. Это был трехмесячный щенок породы акита-ину по кличке Юмэ. Таким способом власти Японии поблагодарили Россию за помощь, оказанную ей после землетрясения и цунами в 2011 году. На самом деле японское правительство намеревалось подарить Путину и вторую собаку акита-ину в 2016 году, когда он прибыл с государственным визитом в Японию, но российские представители отвергли эту идею.

С собаками получаются очень хорошие фотографии, но Путин использует их и для того, чтобы подавать коварные сигналы. Когда канцлер Германии Ангела Меркель, которая часто критикует Путина, встретилась с ним в 2007 году в Сочи, российский руководитель позвал в комнату свою собаку Кони. Меркель боится собак, потому что в 1995 году ее покусал пес. Она напряглась и явно чувствовала себя не в своей тарелке.

Позже Путин утверждал, что ему ничего не было известно о страхах Меркель. Однако канцлер Германии посчитала, что это было сделано преднамеренно. «Я понимаю, зачем он это делает: чтобы доказать, что он — мужчина», — заявила она репортерам.