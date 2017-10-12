Первый канал открестился от умершего мужа Распутиной

Героиней очередного выпуска программы "На самом деле" должна была стать Маша Распутина и ее мужья – бывшие и нынешний. Но череда драматических событий перечеркнула планы Первого канала.

"Все герои, участвующие в проекте Дмитрия Шепелева, проходят обязательное предварительное тестирование, – рассказали Dni.Ru члены съемочной группы передачи. – Это тот же самый полиграф, на котором участников проверяют потом и в студии. Экспертам важно составить портрет. Потом ответы героя сопоставляются с теми, что он дает под прицелами камер. Но Маше Распутиной эти предвопросы не понравились, она не была готова к высокой степени откровенности, поэтому она ушла из кабинета, где проводился тест".

"Проверку на детекторе лжи должен был пройти и ее бывший муж – 73-летний Владимир Ермаков, – продолжает собеседник. – Но он на тестирование так и не приехал. Мы не знаем, что с ним произошло. Но факт остается фактом – в съемочном павильоне Ермакова не было".

Меж тем у нынешнего мужа Распутиной другая версия. "Знаете, при каких обстоятельствах он умер? Прям на передаче у Шепелева, пришел Машу обливать грязью. Когда поняла, что они не соблюдают условия, она встала и ушла. А ему отказали в гонораре", – рассказал Захаров. "Они вызвали скорую и привезли его, умершего, домой к сожительнице. Сегодня ее пригласили, чтобы она подтвердила, что он умер дома. Они и мне позвонили", – цитирует супруга артистки журнал StarHit.