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Уже не та... Глюкоза совершенно перестала следить за собой

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Наталья Ионова. | ФОТО: Скриншот с Instagram

Отдых в Нью-Йорке не пошел на пользу знаменитому стилю Натальи Ионовой, более известной, как Глюк'оZа. Американская осень стерла с певицы косметику и привычный шик, пишет Дни.ру.

Сменой образов Глюк'оZа удивляет поклонников обильно и часто: брутальные куртки– косухи чередуются с ажурными топами и тонкими платьями с цветочным принтом, а наряды греческих богинь в ее гардеробе легко сменяет монохромная классика. Но нынешних перемен от певицы не ожидал никто.

На днях в своем Инстаграме Наталья показалась подписчикам в своем новом образе, который мгновенно вызвал массу споров у поклонников. На снимке девушка без макияжа, ее волосы больше не украшает голливудская волна, на ногах кеды, а бесформенный свитер заправлен в серые спортивные штаны. Подпись под постом указывает на то, что Наташа от своего лука в невероятном восторге:

"Шел 6 день моих каникул в Нью-Йорке… И за это время я, наверное, раз сто успела позавидовать американским женщинам. Они вообще не заморачиваются насчет одежды," – восторгается Глюк'оZa.

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