Уже не та... Глюкоза совершенно перестала следить за собой

Сменой образов Глюк'оZа удивляет поклонников обильно и часто: брутальные куртки– косухи чередуются с ажурными топами и тонкими платьями с цветочным принтом, а наряды греческих богинь в ее гардеробе легко сменяет монохромная классика. Но нынешних перемен от певицы не ожидал никто.

На днях в своем Инстаграме Наталья показалась подписчикам в своем новом образе, который мгновенно вызвал массу споров у поклонников. На снимке девушка без макияжа, ее волосы больше не украшает голливудская волна, на ногах кеды, а бесформенный свитер заправлен в серые спортивные штаны. Подпись под постом указывает на то, что Наташа от своего лука в невероятном восторге:

"Шел 6 день моих каникул в Нью-Йорке… И за это время я, наверное, раз сто успела позавидовать американским женщинам. Они вообще не заморачиваются насчет одежды," – восторгается Глюк'оZa.