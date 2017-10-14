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Страдающая от чрезмерной красоты англичанка взбесила пользователей Сети

Я слишком красива для этого мира...

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ФОТО: Vida Press

В Сети обратили внимание на выпуск британского шоу This Morning, гостья которого — 44-летняя жительница Лондона Доун Козинс — пожаловалась ведущим на повышенное внимание мужского пола. Ролик был опубликован на YouTube-канале передачи, пишет Lenta.ru.

Видео за сутки набрало более 145 тысяч просмотров. В нем Козинс пожаловалась, что ее чрезмерная красота мешает ей встретить спутника жизни.

В течение всего выпуска ведущие пытались сдержать смех, пока девушка рассказывала о своих поклонниках всех возрастов.

Она посетовала, что ее осаждают как состоявшиеся мужчины, так и школьные друзья ее детей.

«Я очень привлекательная, выгляжу младше своих лет. Все хотят меня, потому что я горяча», — заявила Козинс, чем вызвала недовольство зрителей.

«О боже мой! Эта женщина сумасшедшая! Слишком хороша для любви? У нее очень уродливая душа, ей стоит посмотреться в цирковое зеркало», — отметил один из них.

«Кто-то должен сказать ей, что ее поведение только отталкивает мужчин», — поддержал его другой.

Из-за множества негативных отзывов администраторам YouTube-канала This Morning пришлось закрыть комментарии.

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