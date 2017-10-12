Завтра Землю накроет мощная магнитная буря. Этот кошмар будет продолжаться два дня...

В эту пятницу, 13-го числа, Земли достигнет новая порция солнечного ветра, что станет причиной сильной магнитной бури, которая продлится два дня, сообщает Lifter со ссылкой на Porque No Se Me Ocurrio.
В эти дни возможны сбои в работе средств связи и различных электронных устройств, возрастает вероятность техногенных аварий и катастроф. Период магнитных бурь приносит людям с повышенной метеочувствительностью ощутимый дискомфорт.
В такие дни следует особенно внимательно относиться к своему организму и принимать упреждающие меры, рекомендованные врачом.
Влияние магнитных бурь на человека почти всегда характеризуется плохим самочувствием, головными болями, мигренями, учащённым сердцебиением, бессонницей, перепадами давления.
Медики связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.
По прогнозам, геомагнитное поле Земли изменится — нас ожидает средняя геомагнитная буря с оценкой в 4 балла по 10-балльной шкале.
Магнитная буря — это реакция земного шара на активность, возникающую на поверхности Солнца. В результате этого происходят колебания, после чего Солнцем в атмосферу выбрасываются миллиарды заряженных частиц, которые способны достичь Земли всего за несколько дней. У Земли есть защита — магнитосфера, которая всячески ограждает нас от подобных явлений. Но не всегда она помогает избежать магнитных бурь.
Учёные утверждают, что более 50% жителей планеты ощущают на себе последствия магнитных бурь.
Как именно магнитные бури влияют на человека?
Воздействию магнитных бурь подвергается весь организм. И чем больше хронических заболеваний, тем сильнее действие бурь. Кроме того, повышается риск образования тромбов, изменяется скорость оседания в крови эритроцитов, замедляется свёртываемость крови.
У некоторых нарушается доставка кислорода к тканям и органам, густеет кровь, появляются мигрени, головные боли, боли в суставах и головокружение. Из самых безобидных, но и самых распространённых последствий — учащение сердцебиения, снижение общего жизненного тонуса, бессонница и скачки давления.
Как защититься от магнитных бурь?
- Исключить алкоголь, никотин и высокую физическую активность.
- Обеспечить полноценный, крепкий сон.
- Усилить приём природных антиоксидантов (замените кофе зелёным чаем).
- Пить больше жидкости для снижения вязкости крови.
- Принимать ванны с травами/маслами и контрастный душ.
- Отключить все электронные устройства.
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