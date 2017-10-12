Завтра Землю накроет мощная магнитная буря. Этот кошмар будет продолжаться два дня...

В эти дни возможны сбои в работе средств связи и различных электронных устройств, возрастает вероятность техногенных аварий и катастроф. Период магнитных бурь приносит людям с повышенной метеочувствительностью ощутимый дискомфорт.

В такие дни следует особенно внимательно относиться к своему организму и принимать упреждающие меры, рекомендованные врачом.

Влияние магнитных бурь на человека почти всегда характеризуется плохим самочувствием, головными болями, мигренями, учащённым сердцебиением, бессонницей, перепадами давления.

Медики связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.

По прогнозам, геомагнитное поле Земли изменится — нас ожидает средняя геомагнитная буря с оценкой в 4 балла по 10-балльной шкале.

Магнитная буря — это реакция земного шара на активность, возникающую на поверхности Солнца. В результате этого происходят колебания, после чего Солнцем в атмосферу выбрасываются миллиарды заряженных частиц, которые способны достичь Земли всего за несколько дней. У Земли есть защита — магнитосфера, которая всячески ограждает нас от подобных явлений. Но не всегда она помогает избежать магнитных бурь.

Учёные утверждают, что более 50% жителей планеты ощущают на себе последствия магнитных бурь.

Как именно магнитные бури влияют на человека?

Воздействию магнитных бурь подвергается весь организм. И чем больше хронических заболеваний, тем сильнее действие бурь. Кроме того, повышается риск образования тромбов, изменяется скорость оседания в крови эритроцитов, замедляется свёртываемость крови.

У некоторых нарушается доставка кислорода к тканям и органам, густеет кровь, появляются мигрени, головные боли, боли в суставах и головокружение. Из самых безобидных, но и самых распространённых последствий — учащение сердцебиения, снижение общего жизненного тонуса, бессонница и скачки давления.

Как защититься от магнитных бурь?

Исключить алкоголь, никотин и высокую физическую активность.

Обеспечить полноценный, крепкий сон.

Усилить приём природных антиоксидантов (замените кофе зелёным чаем).

Пить больше жидкости для снижения вязкости крови.

Принимать ванны с травами/маслами и контрастный душ.

Отключить все электронные устройства.

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