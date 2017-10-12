Что с ней стало... Елена Яковлева стала неузнаваема после пластики

В Москве в одном из кинотеатров состоялась премьера фильма Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь", в основу которого вошли русские народные сказки. Так, героями картины стали всем известные герои – Добрыня Никитич, КощецйБессмертный, баба Яга.

Кстати, этого отрицательного персонажа на экране воплотила известная актриса Елена Яковлева. Артистка не оставила без внимания премьеру и появилась на красной дорожке мероприятия. Елена вышла в свет в темном бархатном платье и с распущенными волосами. Однако многочисленным поклонникам внешний вид артистки не пришелся по вкусу.

Scanpix/Sputnik

В Сети фанаты обсудили внешность Яковлевой. Досталось ее платью, которое некоторые поклонники приняли за халат. Не осталось без внимания и лицо Елены. По мнению фанатов, артистка явно прибегла к помощи дополнительных средств, чтобы удержать молодость. Вследствие чего лицо Елены сильно изменилось, пришли к выводу особо внимательные пользователи интернета. А нашлись и те, кто попросту не узнал артистку. "Чего??? Это Яковлева?? Елена которая?? Что у нее с лицом????", "Лена? яковлева? Моя любимая актриса... Не узнала..." – высказались фанаты.

Scanpix/Sputnik

Кстати, сама Яковлева ранее в интервью не стала скрывать, что прибегала к помощи пластического хирурга. "Из радикального – я резала веки. Жизнь в поездах и самолетах, и вот появились грыжи вокруг глаз. Когда я заметила, что операторы с осветителями стали дольше ставить свет на крупный план, подумала: "Мучаются, бедные, из-за меня, надо отрезать". И безумно рада, что это сделала", – рассказала актриса. А еще Елена призналась, что, как только выдается возможность, она посещает косметический кабинет.