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Экс-супруг Маши Распутиной умер до эфира с Дмитрием Шепелевым

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Маша Распутина. | ФОТО: Belousov Vitaly/ITAR-TASS

Журналисты сообщили о смерти бывшего мужа певицы Маши Распутиной Владимира Ермакова. Интересно, что за несколько часов до кончины 73-летний мужчина пришел на съемку ток-шоу Дмитрия Шепелева.

В последнее время бывший супруг Маши Распутиной Владимир Ермаков вел затворнический образ жизни. Он не выходил в свет, не общался с представителями СМИ. Однако в какой-то момент мужчина все же решил выйти из забвения и дал согласие на участие в ток-шоу Дмитрия Шепелева. Но войти в студию ему так и не удалось, передает Sobesednik.

Как компетентно сообщает издание, телевизионщики планировали устроить личную встречу певицы с бывшим мужем, но не смогли. Распутиной вопросы Шепелева показались некорректными, и она покинула площадку. Вследствие этого съемка не состоялась, и Владимир Ермаков уехал домой. Именно там 73-летнего экс-супруга Распутиной и настигла смерть. Скорее всего, речь идет о передаче "На самом деле", где участникам, подключенным к детектору лжи, задают непростые вопросы и проверяют их ответы.

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