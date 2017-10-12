Экс-супруг Маши Распутиной умер до эфира с Дмитрием Шепелевым

В последнее время бывший супруг Маши Распутиной Владимир Ермаков вел затворнический образ жизни. Он не выходил в свет, не общался с представителями СМИ. Однако в какой-то момент мужчина все же решил выйти из забвения и дал согласие на участие в ток-шоу Дмитрия Шепелева. Но войти в студию ему так и не удалось, передает Sobesednik.

Как компетентно сообщает издание, телевизионщики планировали устроить личную встречу певицы с бывшим мужем, но не смогли. Распутиной вопросы Шепелева показались некорректными, и она покинула площадку. Вследствие этого съемка не состоялась, и Владимир Ермаков уехал домой. Именно там 73-летнего экс-супруга Распутиной и настигла смерть. Скорее всего, речь идет о передаче "На самом деле", где участникам, подключенным к детектору лжи, задают непростые вопросы и проверяют их ответы.