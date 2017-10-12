Луиза Рыйвас: надеюсь, что отношения больше не преподнесут никаких сумасшедших сюрпризов!

Роман певицы Луизы Вярк (ныне Рыйвас) и экс-премьер-министра Эстонии и члена Рийгикогу Таави Рыйваса начался десять лет назад.

«Мы познакомились на музыкальном фестивале Leigo Järvemuusika-2007. Это было отличное сочетание хорошей музыки и приятной компании», – рассказала о первом знакомстве с будущим мужем Луиза в интервью журналу Kroonika еще до бракосочетания. Красивая пара постоянно приковывала внимание прессы – успешный политик и не менее успешная певица долгое время проживали, не регистрируя своих отношений. И только после рождения двоих детей, 19 августа этого года, закатили шикарную свадьбу.

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В интервью, которое Таави Рыйвас дал передаче «Reporter» в 2014 году, тогда еще будучи премьер-министром Эстонии, он признал, что все же настанет момент, когда придется сыграть свадьбу с матерью своей дочери. «Вернее говоря, я уважаю брак, и то, что мы с Луизой еще не зарегистрированы, смущает меня», – признал тогда Рыйвас.

Весной этого года Таави Рыйвас объявил, что его свадьба с Луизой состоится в августе, а сама Луиза заявила, что хоть и уважает традиционный брак, но все же не видит никаких причин торопиться со свадьбой. «Прежде нужно хорошо прочувствовать друг друга, и мы это делали долгое время», – сказала Луиза и выразила надежду, что в их отношениях с Таави уже не случится никаких сумасшедших сюрпризов.

Тем не менее, беда пришла к молодоженам быстрее, чем кто-либо мог ожидать, пишет Elu24. Таави Рыйвас угодил в скандал, который может больно ударить по его политической карьере. По информации Eesti Päevaleht, эстонская делегация во главе с Таави Рыйвасом посетила Малайзию, где после официальной части мероприятия участники делегации встретились коллегами – местными эстонками. Несколько членов официальной делегации от Эстонии вели себя на вечеринке неподобающим образом: к женщинам приставали, а одну из них даже скинули в бассейн. За все это безбашенное веселье эстонской делегации Таави Рыйвасу пришлось приносить официальные извинения.

Портал Elu24 пытался дозвониться до Луизы Рыйвас, но телефон у нее отключен. Как повлияет этот скандал на карьеру и личную жизнь Таави Рыйваса – покажет время.