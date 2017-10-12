Какого цвета кроссовка? Facebook сошел с ума из-за очередной оптической иллюзии
12 октября 2017 г., 13:16
В начале октября британка Николь Култхард опубликовала в закрытой группе в фейсбуке фотографию кроссовки Vans.
Девушка рассказала, что ее подруга прислала снимок и спросила, какого цвета обувь — розового с белыми шнурками или серого с бирюзовыми. Сама Култхард считает, что кроссовка — розово-белая.
Пост британки собрал более тысячи комментариев. В опросе издания Metro 89% респондентов сочли, что обувь серо-бирюзовая. А как считаете вы?
Мы не вредные и поделимся с вами правильным ответом. На самом деле кроссовки розово-белые!