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Какого цвета кроссовка? Facebook сошел с ума из-за очередной оптической иллюзии

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ФОТО: Nicole Coulthart / Facebook

В начале октября британка Николь Култхард опубликовала в закрытой группе в фейсбуке фотографию кроссовки Vans.

Девушка рассказала, что ее подруга прислала снимок и спросила, какого цвета обувь — розового с белыми шнурками или серого с бирюзовыми. Сама Култхард считает, что кроссовка — розово-белая.

Пост британки собрал более тысячи комментариев. В опросе издания Metro 89% респондентов сочли, что обувь серо-бирюзовая. А как считаете вы?

Мы не вредные и поделимся с вами правильным ответом. На самом деле кроссовки розово-белые!

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