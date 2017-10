16-летняя фанатка популярной группы заработала коллапс легких на концерте

Жительница Техаса попала в больницу после посещения концерта популярной группы One Direction, пишет Ridus.ru.

После музыкального вечера 16-летней школьнице стало тяжело дышать. Она обратилась к врачам с жалобами на одышку. Медики не обнаружили у пациентки ни болей в груди, ни болезней легких.

Когда специалисты провели мануальный осмотр, они услышали потрескивающий звук, который возникал при надавливании на шею и грудь девушки.

Выяснилось, что под кожей у нее лопались пузырьки воздуха, который оказался между глоткой и грудной полостью. Также врачи обнаружили спадение легких. Это случается, если воздух скапливается в плевральной полости.

Медики не могли назвать заболевание, которое поразило девушку. Ведь пневмоторакс и скопление воздуха в средних отделах грудной полости происходят лишь при серьезных травмах.

Только когда школьница рассказала, что накануне ходила на концерт любимой группы и изо всех сил подпевала ей, врачи решили, что в этом и кроется причина появившейся одышки.

Медики считают, что в легких есть очень маленькое отверстие. Оно открывается, когда человек прикладывает усилие, например кричит во всю глотку.

Стоит отметить, что коллапс легких не опасен для жизни. Как говорится в статье The Journal of Emergency Medicine, фанатку One Direction отправили домой после кислородотерапии.

Если ранее к коллапсу легких приводили занятия дайвингом или тяжелой атлетикой, то теперь медики рекомендуют добавить в этот список и посещение концертов.