Ученые: со смартфоном в туалет — ни шагу!

“Пользоваться смартфоном в туалете — опасно для здоровья“, — к такому выводу пришел британский ученый Пол Матевел после того, как это уже сделал, пишет Mport.ua.

Не новость, что унитаз — одно из самых “нечистых“ мест в твоей ванной. Но для заражения в нем обитающими гадостями не обязательно с унитазом вступать в прямой контакт. Ибо раковину, ванную, кран и т.д. населяют те же организмы.

Допустим, ты заглянул в клозет со смартфоном. Куда ты кладешь его в туалете — эту секретную информацию оставь для Джеймса Бонда. Но знай: куда бы ты его не положил, вся эта дрянь (болезнетворные бактерии то есть) обязательно попадет и на него.

А со смартфоном бактерии попадают в твой карман, на твой рабочий стол, в твою постель, на подушку, лицо...

Пол Матевел говорит:

“Если ты в туалете взялся за смартфон, мыть руки уже бессмысленно: он инфицирован“.

Так что для ответов на письма шефа поищи место более безопасное. А, сидя в уборной, лучше подумай о чем-то полезном: составь планы на остаток рабочего дня, продумай поход в бар или что приготовить на ужин.