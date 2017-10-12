Упс... 60-летняя Мелани Гриффит оконфузилась на красной дорожке

Scanpix/Capital Pictures

Для красной дорожки экс-жена Антонио Бандераса выбрала кружевное черное платье с разрезом, сквозь которое просвечивался белый бюстгальтер.

Полупрозрачный наряд от Adolfo Sanchez Гриффит дополнила чокером и остроносыми лодочками на каблуках.

Scanpix/Capital Pictures

Напомним, Мелани Гриффит призналась, что очень жалеет о сделанных пластических операциях. Гриффит легла под нож хирурга 20 лет назад, и первым ее опытом стало увеличение груди. По словам самой актрисы, она пошла на это, потому что боялась стареть. После маммопластики последовали уколы ботокса и многочисленные инъекции. "С губами врач перестарался. Я к ним привыкала полгода", — признается Гриффит. Несмотря на то, что Мелани пошла на такие меры ради "улучшения" внешности, в свой адрес она начала слышать обратное. "Я поняла, что совершила ошибку, когда стала получать обидные комментарии в адрес своей внешности. Мне было больно. Надеюсь, что сейчас я выгляжу лучше", — признается актриса.