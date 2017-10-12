Вот на что нужно тратить деньги, чтобы быть счастливее

Но на самом деле намного важнее инвестировать свои средства не в предметы, а во впечатления, потому что счастье действительно не купишь за деньги, пишет Soulpost.ru.

Психологические исследования показывают, что самые счастливые люди в этом мире смогли отдалиться от шопоголизма и ненужных трат. Они вкладывают деньги в путешествия, новый опыт и впечатления, и это окупается.

Жизнь — это впечатления и воспоминания, а не модные вещи и бриллианты.

Просто подумайте: в конце жизни вы будете вспоминать то, что у вас была последняя модель айфона, или яркие моменты с вашими близкими людьми?

Согласно исследованию, опубликованном в Журнале позитивной психологии, люди, которые тратят большие деньги на предметы, а не на впечатления, часто обесценивают купленную вещь буквально сразу после покупки.

Исследователи из Университета Сан-Франциско отмечают, что люди понимают важность воспоминаний, но оказываются в ловушке трендов, влияния общества и иллюзии необходимости определенных вещей.

«Мы покупаем вещи, чтобы сделать себя счастливыми, и у нас это получается. Но лишь ненадолго. Новые вещи поначалу очень захватывают, но в итоге мы привыкаем к ним», — отмечает профессор психологии Томас Гилович из Университета Корнелла.