Поздравляем! Таллиннская регги-группа Mostband отмечает 15-летие и представляет первый альбом!

В диски войдут как старые, так и абсолютно новые песни. Ожидается выпуск двух дисков до нового года и один полноценный альбом весной 2018 года. Презентация первого диска группы MostBand состоится 13 октября в клубе PATT (Tallinn, Kai 5).

В диск вошло 7 композиций группы, записанных с 2012 по 2015 годы. Гостем вечеринки будет группа из России Space Lodger (DJah Sema ex Rasta Orchestra), а также Seafront Hi Fi sounsystem feat. MC Jah Lee из Белоруссии.

MostBand - это всегда праздник, веселье и танцы. Группа удачно сочетает быстрый регги и танцевальный ска, а Вадик Багук (экс-Неждали) на трубе добавляет частичку арт-рока. MostBand частый - участник таллиннских фестивалей и городских акций, её лидер Илья Соловьёв участвует в организации различных фестивалей (Rock'n'Ball festival, Playing for Change day и другие), а также организует свои вечеринки с приезжими и местными музыкантами (Iration, Traffic Light Party и др.) В репертуаре группы такие хиты, как: "Дом - работа", "Пешком в Ласнамяэ", "Мама, я полюбила растамана" и конечно "Puhkus". А также группа на концерте 13 октября представит новые песни: "Пожарным" и "Magic traine".

MostBand более 10 лет остаётся единственной группой в Эстонии, исполняющей регги вживую на русском языке. Эта эстафетная палочка досталась им от другой эстонской регги группы "Раста Оркестра". Лидер Раста Оркестра переехал в Россию и 13 октября приедет в Таллинн со своим новым проектом Space Lodger. Space Lodger – прогрессивный танцевальный поп-рок проект от двух известных музыкантов и продюсеров российской и эстонской независимых музыкальных сцен: Константина Никитина и Sema Bashment. С момента своего образования в 2015 году Space Lodger ориентируется на западную музыку, даря известным и малоизвестным мелодиям новое танцевальное прочтение. Sema Bashment (Таллинн) – эстонско-российский музыкант, долгое время живущий и работающий в Санкт-Петербурге. Известен как основатель собственной группы Rasta Orchestra, издавшей на эстонских лейблах четыре официальных альбома, самые известные из которых «Река Любви Rastafari» и «Нету Бомб!». Имеет множество DIY-релизов, распространявшихся во время концертов на многочисленных европейских фестивалях. Клубный и фестивальный диджей. В составе групп и сольно выступал на многих площадках России, Германии, Швеции, Финляндии и Эстонии («Viljandi Folk», «Jazz Kaar», «Nordischer Klang», «Bob Marley Fest», «Неформатная электроника»).

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Константин Никитин (Санкт-Петербург) – идейный вдохновитель Space Lodger. Также известен по участию в собственных проектах Stanis1avsky, Svenska Aero, The Screensavers и других. Space Lodger сейчас готовят к изданию свой дебютный альбом и выступает на клубных площадках и фестивалях с оригинальными версиями песен Дэвида Боуи, Элиса Купера, The Smiths, Ultravox, Deep Purple, Black Sabbath, Thin Lizzy, Creedence Clearwater Revival, Wilco, Split Enz.

Летом 2016 года Space Lodger представили новую программу на эстонском телеканале ETV +, которая получила позитивные отзывы у профессионалов и публики, что вылилось в череду сольных концертов в клубах Таллина и Нарвы.

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