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Фото: Веру Брежневу раскритиковали за ужасный внешний вид

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ФОТО: Natalia Seliverstova/Sputnik

Вере Брежневой противопоказаны обтягивающие наряды из тонкого трикотажа.

К такому выводу пришли ее фанаты, увидев артистку в платье из этой ткани. Вера Брежнева обычно радует фанатов модными луками. Однако на этот раз она огорчила их модным провалом.

Вера показалась в сером наряде из тонкого трикотажа, подчеркнувшем ее выпирающие из-за худобы ребра. Поклонники раскритиковали артистку и посоветовали не носить подобные вещи.

Фото/ Instagram

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