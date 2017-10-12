Фото: Веру Брежневу раскритиковали за ужасный внешний вид

К такому выводу пришли ее фанаты, увидев артистку в платье из этой ткани. Вера Брежнева обычно радует фанатов модными луками. Однако на этот раз она огорчила их модным провалом.

Вера показалась в сером наряде из тонкого трикотажа, подчеркнувшем ее выпирающие из-за худобы ребра. Поклонники раскритиковали артистку и посоветовали не носить подобные вещи.