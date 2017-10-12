Из красавицы в чудовище: звезда «Твин Пикс» шокировала отекшим лицом и фигурой

Недавно Лара Флинн Бойл попала в объективы папарацци во время прогулки с собакой по Беверли-Хиллс. Эти случайные кадры повергли поклонников актрисы в настоящий шок. На фото лицо звезды сериала «Твин Пикс» выглядит еще более одутловатым, чем раньше.

2007 год: Scanpix

Вместе с тем на подбородке и шее Флинн Бойл появились довольно глубокие складки и морщины, и теперь в ней едва ли можно узнать некогда одну из красивейших актрис Голливуда, пишет Woman.

2017 год/ Vida Press

Фигура Лары также сильно изменилась за последнее время.

От некогда аппетитных округлостей Флинн Бойл не осталась и следа. Теперь у актрисы нет даже намека на упругие ягодицы, ее руки и ноги напоминают палочки, а живот, напротив, выглядит неестественно круглым и раздутым, как шарик.

2017 год/ Vida Press

Напомним, что бьюти-трансформация актрисы связана с пластикой и бьюти-процедурами, которыми она увлеклась в начале 2000-х.