Из красавицы в чудовище: звезда «Твин Пикс» шокировала отекшим лицом и фигурой

Поклонники «Твин Пикс», казалось, давно смирились с тем, что внешность одной из главных героинь этого сериала, 47-летней Лары Флинн Бойл, уже никогда не будет прежней. Однако свежие непостановочные снимки актрисы до глубины души потрясли даже ее самых преданных и подготовленных фанатов. Дело в том, что на этих кадрах Лара выглядит хуже, чем когда-либо за последнее время.
Недавно Лара Флинн Бойл попала в объективы папарацци во время прогулки с собакой по Беверли-Хиллс. Эти случайные кадры повергли поклонников актрисы в настоящий шок. На фото лицо звезды сериала «Твин Пикс» выглядит еще более одутловатым, чем раньше.
2007 год: Scanpix
Вместе с тем на подбородке и шее Флинн Бойл появились довольно глубокие складки и морщины, и теперь в ней едва ли можно узнать некогда одну из красивейших актрис Голливуда, пишет Woman.
2017 год/ Vida Press
Фигура Лары также сильно изменилась за последнее время.
От некогда аппетитных округлостей Флинн Бойл не осталась и следа. Теперь у актрисы нет даже намека на упругие ягодицы, ее руки и ноги напоминают палочки, а живот, напротив, выглядит неестественно круглым и раздутым, как шарик.
2017 год/ Vida Press
Напомним, что бьюти-трансформация актрисы связана с пластикой и бьюти-процедурами, которыми она увлеклась в начале 2000-х.